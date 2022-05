Nella puntata di Domenica In andata in onda domenica 1 maggio su Rai 1, Mara Venier ha ospitato il trio Roby Facchinetti, Red Canzian e Riccardo Fogli. Parlando di un'ipotetica reunion dei Pooh, il duo Facchinetti-Canzian si è detto contrario. Il cantante di Pontedera invece si è detto favorevole, in disaccordo con le parole dei suoi colleghi.

L'accaduto

Durante la messa in onda di Domenica In, la padrona di casa ha riservato un blocco ad alcuni degli ex componenti dei Pooh.

Parlando con Roby Facchinetti, Red Canzian e Riccardo Fogli, Mara Venier ha chiesto se fosse possibile una reuion dello storico gruppo musicale.

A detta di Facchinetti, non è possibile la reunion: "Nel 2013 se n'è andato il nostro poeta Valerio Negrini, poi se n'è andato Stefano D'Orazio". Come spiegato da Facchinetti, se il batterista fosse ancora in vita inciderebbe subito un nuovo album.

A fare eco, ci ha pensato Canzian. Red ha confidato che in Italia sarebbero pronti a costruire ponti d'oro per la storica band. Tuttavia, il musicista la pensa esattamente come Facchinetti: una reunion dei Pooh è impensabile: "Senza Stefano non esistiamo più".

Fogli in disaccordo

Dopo avere ascoltato il pensiero di Facchinetti e Canzian, Mara Venier ha chiesto anche a Riccardo Fogli di esprimere il suo punto di vista. L'artista di Pontedera senza peli sulla lingua si è detto in disaccordo con l'opinione dei suoi colleghi.

Nel vedere in silenzio Fogli, Roby Facchinetti ha chiesto al collega cosa pensasse realmente. A quel punto il diretto interessato ha chiesto a Roby Facchinetti di non guardarlo stupito: "Se tu me lo chiedi, a me piacerebbe...".

Riccardo Fogli ha rivelato che passare un giorno, una settimana o un mese con i suoi amici di sempre non gli dispiacerebbe affatto.

Il cantante ha ammesso che senza Stefano D'Orazio non è più la stessa cosa, ma a lui non dispiacerebbe una reunion dei Pooh.

La replica di Facchinetti

Mara Venier ha rivelato ai telespettatori di Domenica In che è accaduto tutto in modo naturale: Facchinetti, Canzoni e Fogli non si erano messi d'accordo sulla reunion dei Pooh.

A tal proposito il padre di Francesco Facchinetti ha prontamente replicato al collega toscano: "Nella vita ho imparato a non escludere nulla". Il cantante bergamasco ha precisato di avere rispetto per l'opinione di Fogli.

Tuttavia, Roby ha ribadito che i Pooh senza il loro batterista non possono essere chiamati tali. Dunque, la reunion dello storico gruppo musicale non ci sarà in futuro. Lo stesso Facchinetti, però, non ha escluso nulla in un futuro prossimo.