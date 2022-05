Cambia la programmazione di Don Matteo 13. La settima puntata sarebbe dovuta andare in onda giovedì prossimo ma, al suo posto, ci sarà l'Eurovision Song Contest. Come anticipato dal promo di ieri sera post episodio, l'appuntamento con Don Massimo, Cecchini e gli altri amati protagonisti sarà per martedì 17 maggio su Rai 1 alle 21:25, in via del tutto eccezionale. La serie Tv, infatti, tornerà poi alla consueta programmazione del prime time del giovedì di Rai 1. Come sempre, la puntata si può vedere anche on demand e in streaming su RaiPlay. Di seguito, le anticipazioni.

Quando va in onda la settima puntata di Don Matteo 13 su Rai 1

Continua il grande successo di Don Matteo 13, anche se l'assenza di Terence Hill si fa sentire. A Spoleto, i compaesani hanno firmato una petizione per far partire Don Massimo, ignari della spinosa situazione che ha costretto il loro amato prete in bicicletta a partire.

Tuttavia, la perseveranza e l'amore verso gli altri mostrati da Don Massimo ha sciolto i cuori e, alla fine, il paese lo ha accettato a braccia aperte, seppur con una mai sopita nostalgia verso Don Matteo.

Intanto, Cecchini è rimasto senza parole davanti alla confessione di Valentina che, stanca di mentire, ha baciato davanti a lui Marco, l'uomo misterioso che il maresciallo cercava con tanta preoccupazione.

Di certo Anna non ne è felice, ma deve fare buon viso a cattivo gioco. Qualcosa, però, cambierà ogni equilibrio.

Lucio torna da Anna con una proposta inattesa

Nella settima puntata di Don Matteo 13, in onda martedì 17 maggio su Rai 1, Valentina e Marco possono finalmente vivere il loro amore senza più nascondersi. La differenza di età però comincia a farsi sentire.

Marco proverà a seguire e a stare al passo dell'esuberanza di Valentina, ma con grande fatica. Nardi ne parla con Anna che, davanti ai primi problemi della neo coppia, potrebbe volgere la situazione a suo vantaggio.

Attenzione però, perché l'arrivo inaspettato di Lucio Valente spiazzerà Anna: la sua proposta potrebbe cambiarle per sempre la vita.

Cecchini tormentato, anticipazioni Don Matteo del 17 maggio

Pare sia arrivata la serenità anche per Greta e Federico, dopo tante incomprensioni e gelosie reciproche.

Diverso è lo stato d'animo di Cecchini. Le anticipazioni della settima puntata di Don Matteo 13, in onda martedì 17 maggio su Rai 1 in prima serata, rivelano che il commissario sarà angosciato da una soffocante convinzione.

Ebbene, il simpatico Cecchini comincerà a pensare di portare sfortuna a qualsiasi persona incontri. Passerà così le sue giornate nella completa angoscia, cercando di evitare ogni contatto umano per fare in modo che non accada nulla di spiacevole.