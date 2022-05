Cambio programmazione per Don Matteo 13, la fiction di Rai 1 che quest'anno è stata caratterizzata dall'arrivo di Raoul Bova, nei panni di Don Massimo.

Per le ultime puntate di messa in onda di questa tredicesima stagione, ci saranno delle modifiche legate alla messa in onda della fiction, la quale sarà trasmessa con un doppio appuntamento settimanale in prime time su Rai 1, in attesa poi di scoprire quale sarà il futuro della serie.

Cambio programmazione Don Matteo 13: le novità sulle ultime puntate

Nel dettaglio, il cambio programmazione per Don Matteo 13 riguarderà le ultime due puntate di messa in onda di questa stagione, che ancora una volta ha saputo conquistare e intercettare il gradimento degli spettatori di Rai 1.

Per chiudere al meglio questa stagione trionfante, ecco che la Rai ha scelto di "regalare" ai fan un doppio appuntamento settimanale.

La nona puntata di Don Matteo 13, infatti, è in programma per martedì 24 maggio 2022 come sempre in prime time su Rai 1 e sempre nella stessa settimana, ci sarà spazio anche per l'ultimo appuntamento di questa stagione.

Quando vanno in onda le ultime puntate di Don Matteo 13

La decima e ultima puntata della fiction con Raoul Bova, infatti, è prevista per giovedì 26 maggio 2022, a partire dalle ore 21:30 circa su Rai 1.

Un doppio appuntamento decisamente da non perdere per tutti gli appassionati della fiction che, in queste settimane, si sono appassionati alle vicende di Don Massimo, il quale pare che nasconda un segreto non ancora svelato del tutto.

La verità sul mistero che riguarda il nuovo prete di Spoleto, interpretato da Raoul Bova, potrebbe essere risolto proprio nel corso delle ultime due puntate di questa tredicesima stagione in programma il 24 e 26 maggio in prima visione assoluta sulla rete ammiraglia Rai.

In attesa di scoprire tutti gli intrighi e i colpi di scena che avverranno in questi ultimi appuntamenti della fiction Rai, va segnalato il boom di ascolti che la serie televisiva ha riscontrato con l'arrivo di Raoul Bova.

Volano gli ascolti della fiction con Raoul Bova

In un primo momento, infatti, si teme che con l'uscita di scena di Terence Hill dal cast della fiction, si potesse assistere ad un crollo dal punto di vista auditel.

Eppure, contrariamente a tutte le aspettative, l'arrivo di Raoul Bova si è rivelato un "toccasana" per questa storica fiction del prime time di Rai 1.

La media delle puntate che sono state trasmesse fino a questo momento, con protagonista il nuovo parroco Don Massimo, hanno catalizzato l'attenzione di quasi sei milioni e mezzo di spettatori, toccando punte del 31% di share e risultano le più viste di questa tredicesima stagione.