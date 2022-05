Nelle serate di martedì 24 e giovedì 26 maggio andranno in onda gli episodi finali della tredicesima stagione di Don Matteo. Durante la nona e la decima puntata ci saranno colpi di scena e novità per i protagonisti della fiction di Rai 1. Le anticipazioni rivelano che Anna e Marco si lasceranno andare alla passione dopo una discussione. I due ex fidanzati, infatti, litigheranno a causa di Ines e del rapporto che Olivieri ha mantenuto con Sergio. Alla fine, però, i due colleghi della caserma di Spoleto si dichiareranno ancora innamorati e si baceranno.

Don Matteo, anticipazioni 24-26 maggio: Anna e Marco litigano per Ines e Sergio

Nel finale di stagione i telespettatori potranno assistere ad alcune scene che attendevano da tempo. Infatti tra Anna e Marco ci sarà un riavvicinamento. Nel dettaglio, in base a un filmato pubblicato dall'account Instagram di Rai 1, Nardi e Olivieri discuteranno a causa della piccola Ines. Secondo il dialogo che avranno i due colleghi, Sergio tornerà a Spoleto. Dopo avere trascorso mesi in prigione e non essersi assunto responsabilità nei confronti di sua figlia, La Cava si rifarà vivo e sarà la causa di una lite fra Anna e Marco.

Don Matteo, episodi 24-26 maggio: Sergio torna per Ines, Anna e Marco ai ferri corti

Sergio La Cava non è stato un buon padre per Ines e la bambina, durante gli anni di assenza del suo papà, ha vissuto insieme a Don Matteo e, successivamente, don Massimo, e ha avuto l'affetto anche di Anna.

Dopo essere sparito dalla circolazione, una volta uscito di prigione, l'ex fidanzato di Olivieri deciderà di vivere con sua figlia e Marco si arrabbierà. In particolar modo Nardi accuserà Anna di essersi lasciata abbindolare, ancora una volta, dal suo ex compagno. A quel punto i due ex fidanzati inizieranno a litigare, ma accadrà un colpo di scena.

Don Matteo, puntate finali 24-26 maggio: Anna e Marco si baciano appassionatamente

Nel video pubblicato in rete, durante la lite i due colleghi della caserma di Spoleto confesseranno i propri sentimenti e si dichiareranno ancora innamorati. Successivamente Anna e Marco si lasceranno andare alla passione scambiandosi un bacio.

Negli episodi finali, che verranno trasmessi sul piccolo schermo il 24 e il 26 maggio, Olivieri e Nardi avranno un riavvicinamento dopo mesi in cui avevano dichiarato di essere soltanto amici. Sarà la volta buona che la coppia riesca a coronare il sogno d'amore? Ci saranno i fiori d'arancio? Al momento è presto per dire se la figlia di Elisa e Marco decideranno di tornare insieme e convolare a nozze. Non resta che attendere le ultime due puntate della tredicesima stagione di Don Matteo per scoprire cosa accadrà nel finale della fiction di Rai 1.