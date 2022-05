Grande attesa per il finale di Don Matteo 13 in programma il 24 e 26 maggio su Rai 1. La fiction con protagonista Raoul Bova chiuderà i battenti dopo una straordinaria stagione dal punto di vista auditel, che ha permesso alla rete ammiraglia di conquistare la leadership degli ascolti.

I colpi di scena non mancheranno in queste ultime due puntate della stagione dal titolo "Il Coraggio di credere" e "Dimenticando Matteo". Spazio alle drammatiche vicende della piccola Greta in serio pericolo di vita e riflettori puntati sul mistero che ruota intorno alla figura di Don Massimo.

Anticipazioni Don Matteo 13 del 24-26 maggio: Greta in serio pericolo di vita

Nel dettaglio, le anticipazioni sulle ultime puntate di Don Matteo 13 previste il 24 e 26 maggio in prima visione assoluta su Rai 1, rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Greta.

Le condizioni di salute della ragazzina andranno incontro ad un progressivo peggioramento. Il quadro clinico, purtroppo, non sarà affatto dei migliori e così Greta si ritroverà a rischiare seriamente di perdere la vita.

Federico si ritroverà in profonda crisi per questa situazione che si è venuta a creare: vorrebbe cercare di fare qualcosa per salvare Greta da questa terribile malattia che rischia di portarla via per sempre.

Al tempo stesso, però, Federico si sentirà impotente e consapevole del fatto che, da solo, non può nulla contro il male che ha colpito la ragazzina.

Il mistero su Don Massimo nel finale di stagione

In attesa di scoprire se Greta ce la farà oppure no, gli spoiler di questo gran finale della tredicesima stagione rivelano che Anna si ritroverà a dover gestire un'emergenza con Ines, accogliendola presso casa sua.

E poi ancora, spazio alle vicende di Don Massimo: il nuovo prete, infatti, continuerà ad essere nel mirino dei Carabinieri e con i suoi atteggiamenti ritenuti sospetti, desterà non pochi dubbi.

A quanto pare, infatti, Don Massimo non sarebbe stato del tutto onesto con le persone che ha conosciuto in seguito al suo arrivo a Spoleto e non avrebbe confessato la verità sul suo passato.

Le anticipazioni del 24 e 26 maggio rivelano che il nuovo parroco potrebbe essere legato ancora ad una donna che ha fatto parte della sua vita precedente.

Di chi si tratta e cosa c'è a legarli?

Terence Hill non ritorna in scena: anticipazioni Don Matteo 13 del 24-26 maggio

Un finale di stagione che si preannuncia imperdibile per i numerosi fan, anche se non sarà caratterizzato dal ritorno in scena di Don Matteo.

Il personaggio interpretato da Terence Hill non comparirà nell'ultima puntata della fiction, dato che la sua "esperienza" è terminata con le quattro puntate che sono state già trasmesse in tv a inizio stagione.