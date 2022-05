Nella serata di giovedì 5 maggio andrà in onda il sesto episodio di Don Matteo. La nuova puntata della fiction con Raul Bova si intitolerà: 'L'innocente' e avrà come protagonisti don Massimo, Anna, Marco, Cecchini e gli abitanti di Spoleto. A tal proposito, Olivieri dovrà proteggere il suo ex fidanzato da Nino, che inizierà ad indagare, per tentare di scoprire chi stia frequentando Valentina. La figlia di Elisa, a quel punto, sarà costretta a reggere il gioco ai due fidanzati. Nel frattempo, i cittadini del paese umbro faranno una raccolta firme per ostacolare il nuovo prete e allontanarlo.

Don Matteo, trama 5 maggio: Anna mente per proteggere Marco

Cecchini, come di consueto, sarà al centro di siparietti divertenti. Anche nella sesta puntata di Don Matteo, che verrà trasmessa sul piccolo schermo nella serata di giovedì 5 maggio, Nino avrà fraintendimenti con Valentina. La figlia di Anceschi, infatti, ha iniziato una storia d'amore con Marco, ma Cecchini non riuscirà a capire che la ragazza ha intrapreso una relazione con Nardi. L'unica cosa che Nino capterà e sarà corretta, sarà quella che la figlia di Flavio ha cominciato a frequentare un uomo più grande di lei. A quel punto, il compagno di Elisa inizierà ad indagare e Anna dovrà mentire per proteggere il suo ex fidanzato.

Don Matteo, episodio 5 maggio: Cecchini indaga su Valentina e Anna regge il gioco

Cecchini, una volta capito che Valentina ha intrapreso una relazione con un uomo maturo, inizierà a volere fare luce sulla vicenda. Purtroppo, anche Anna si troverà immischiata e sarà costretta a prendere le difese di Marco, arrivando anche a mentire al fidanzato di sua madre.

Olivieri, infatti, ha scoperto della storia d'amore fra Nardi e Anceschi nel quinto episodio della fiction di Rai 1 e, nella puntata che andrà in onda il 5 maggio, Anna tenterà di aiutare i due fidanzati a non essere scoperti da Cecchini. Olivieri, pertanto, reggerà il gioco, dicendo bugie a Nino. Le anticipazioni del sesto episodio, però, non rivelano se, alla fine, Cecchini scoprirà la relazione fra Marco e Valentina.

Don Matteo, puntata 5 maggio: gli abitanti di Spoleto non accettano don Massimo

Nel frattempo, gli abitanti di Spoleto non riusciranno ancora a darsi pace per la scomparsa di don Matteo. Don Massimo non verrà ancora accettato dai cittadini del paese umbro e si troverà in una situazione spiacevole. A tal proposito, le indiscrezioni trapelate in rete rivelano che i compaesani del nuovo prete faranno una petizione per allontanare il nuovo arrivato. A quel punto, il sacerdote sarà costretto a prendere provvedimenti per quanto accadrà alle sue spalle. In un primo momento, il parroco verrà assalito dai dubbi sul suo operato, in seguito, invece, si rivolgerà al Vescovo che, oltre ad essere il suo mentore, è anche un grande amico.

Durante la serata, inoltre, verranno trattate le vicende di Federico, che inizierà a sperare che fra lui e Greta possa nascere l'amore. Purtroppo, però, la ragazza si avvicinerà ad un altro compagno di scuola. Non resta che attendere la serata di giovedì 5 maggio, per scoprire dettagli ulteriori sulla sesta puntata di Don Matteo.