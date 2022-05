All'Isola dei Famosi, la conoscenza tra Maria Laura De Vitis e Alessandro Iannoni prosegue a gonfie vele. Tuttavia, i naufraghi non sono convinti della buona fede della nuova concorrente. Edoardo Tavassi, parlando con Nicolas Vaporidis ha sollevato dubbi sull'ex concorrente de La Pupa e il Secchione.

Edoardo solleva dubbi sull'ex di Paolo Brosio

Maria Laura De Vitis è arrivata all'Isola dei Famosi con l'intento di conoscere meglio Alessandro Iannoni. Il figlio di Carmen Di Pietro non ha disdegnato affatto le attenzioni della nuova concorrente. Al contrario, il naufrago ha trovato una scossa in più per proseguire il suo percorso in modo sereno.

Mentre Alessandro sembra credere nella buona fede di Maria Laura, Edoardo Tavassi ha sollevato delle perplessità. Nel corso di una chiacchierata confidenziale con l'amico Nicolas Vaporidis, il concorrente romano ha ammesso di non vedere De Vitis una persona sincera: "Non gli frega niente di Alessandro". Il diretto interessato ha precisato di non avere nulla contro Iannoni, anzi se trovasse una donna che lo rendesse realmente felice, Edoardo sarebbe il primo ad esultare per l'amico.

Nel caso di Maria Laura De Vitis, però, Edoardo sembra essere piuttosto perplesso: "Sa troppo di strategia". Infine, il diretto interessato ha precisato che i suoi dubbi nascono per via di un discorso che la nuova naufraga ha fatto a Carmen Di Pietro.

Secondo all'impressione che ha avuto il fratello di Guendalina Tavassi, Maria Laura era come se avesse avuto tra le mani un copione già scritto.

'Gli ho detto di stare in campana'

Grazie all'amicizia che li lega, Edoardo Tavassi ne ha parlato con il diretto interessato. Come spiegato dal concorrente romano, Alessandro Iannoni è stato messo in guardia: "Mica è scemo.

Gli ho detto di stare in campana". Secondo il punto di vista di Edoardo, una distrazione all'Isola dei Famosi può starci, ma il figlio di Carmen Di Pietro non deve buttare il percorso svolto fino ad adesso per le avances dell'ultima arrivata. Tavassi ha rivelato di avere ricevuto delle rassicurazioni da Alessandro: "Mi ha detto che lo sa".

Infine, Edoardo Tavassi ha precisato che anche Carmen è tranquilla nel vedere il figlio vicino a Maria Laura De Vitis, perché non si tratta di una cosa seria ma solamente di uno "svago".

Iannoni-Tavassi vicini alle nuove concorrenti

Alessandro Iannoni è vicino a Maria Laura De Vitis, mentre Edoardo Tavassi ha un ottimo rapporto con Mercedesz Henger. In merito a quest'ultima, però, sembrano essere usciti fuori dei retroscena "spinosi". La diretta interessata infatti, non sarebbe single come dichiarato all'Isola dei Famosi. La nuova concorrente avrebbe un fidanzato lontano dai riflettori di nome Fulvio.