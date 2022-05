"Non potevo chiedere di più a me stesso". L'avventura di Nunzio Stancampiano ad Amici è finita nel corso della settima puntata del talent show di Canale 5. Dopo aver vinto la sfida con LDA (nome d'arte di Luca D'Alessio), il ballerino è stato superato da Albe ad un passo dalla semifinale.

Fin dalle prime puntate del serale il 18enne siciliano, entrato in extremis nella scuola di Maria De Filippi, è stato in bilico ed ha chiuso la sua esperienza con unico rimpianto: "Se fossi entrato a settembre forse le cose sarebbero andate diversamente".

Nonostante ciò il catanese, tra gli allievi del team di Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini, ha conquistato in poco tempo l'affetto dei fan del programma con i suoi originali e divertenti tutorial di ballo con i quali replicava alle stoccate di Alessandra Celentano.

Prima di congedarsi dai compagni di avventura ha riservato un pensiero alla maestra: "Se ho superato la Celentano posso superare tutto nella vita. Con me è stata cattivissima".

Nunzio ha perso il ballottaggio con Albe nella settima puntata di Amici

Nunzio Stancampiano era riuscito ad entrare nella scuola di Amici 2022 a poche settimane dall'assegnazione delle maglie per il serale. Il ballerino era subentrato all'infortunato Mattia Zenzola che gli era stato preferito durante le selezioni di settembre.

Il catanese è stato inserito nel team dei maestri Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini e, di sfida in sfida, è riuscito quasi a colmare il gap con gli altri allievi del talent show. Il suo percorso si è fermato ad un passo dall'epilogo nel corso della puntata del 30 aprile.

Questa volta il diciottenne si è trovato in sfida con due cantanti: Albe (nome d'arte di Albero La Malfa) e Luigi Strangis. Quest'ultimo è stato il primo a salvarsi in una serata in cui ha conquistato anche il premio Tim. Successivamente Maria De Filippi ha comunicato in casetta che Nunzio Stancampiano era l'eliminato della settima puntata.

"Mancherai a tutti", ha sottolineato la conduttrice televisiva.

Il ballerino: 'Sono entrato troppo spavaldo, dal talent esco più maturo'

Prima di lasciare la scuola di Amici, Nunzio Stancampiano ha riservato un pensiero ai compagni di avventura. "Mi avete fatto sentire come come in famiglia", ha riferito il 18enne, che ha ringraziato Raimondo Todaro per i preziosi consigli: "Mi ha trattato come un padre ed è stato un punto di riferimento importante nonostante qualche divergenza iniziale".

Dolci parole anche per Maria De Filippi che il ballerino di latino-americano ha paragonato alla mamma ed alla nonna per l'affetto che gli ha dimostrato durante il percorso nel talent show di Canale 5.

"Sono entrato troppo sicuro di me, troppo spavaldo, mentre oggi sta uscendo un Nunzio più maturo. Ci sono state persone che mi hanno fatto capire che in certi momenti è giusto comportarsi in un determinato modo ed accettare le critiche".

Pensiero finale su Alessandra Celentano: "È stata cattivissima con me, ma allo stesso tempo è quella che mi ha insegnato di più. Se ho trovato la forza è perché non volevo dargliela vinta".