Cristiano Malgioglio è finito al centro di una polemica in Spagna dopo alcuni commenti fatti in occasione della finale di Eurovision 2022. Infatti il paroliere nel corso della diretta di sabato sera si era lasciato scappare un commento ironico su Chanel. In seguito alle critiche Malgioglio ha deciso di chiedere scusa alla cantante e le ha fatto recapitare un mazzo di rose rosse.

Malgioglio nel mirino dei telespettatori iberici

Durante la diretta su Rai 1 della finale di Eurovision, Cristiano Malgioglio, al momento dell'esibizione di Chanel, rappresentante della Spagna, si è complimentato con l’artista per la sua bellezza e per la performance.

Al tempo stesso, però, si è lasciato scappare un commento “cattivo” sulla cantante: “La sua è una canzoncina da spiaggia. Un reaggaeton europeo. È un discount di Jennifer Lopez”. Poco dopo, il commentatore Rai di Eurovision 2022 aveva rincarato la dose spiegando che ci sarebbero stati altri artisti migliori per la Spagna, i quali sono stati scartati. In seguito a tale giudizio di Malgioglio, il conduttore Gabriele Corsi aveva detto: “L’hai toccata piano”.

Ovviamente, i commenti di Cristiano Malgioglio non sono passati inosservati ai telespettatori spagnoli. Su Twitter nel giro di poche ore è nata una polemica. Moltissimi utenti hanno postato il video in cui il paroliere italiano commentava l’esibizione di Chanel.

In alcuni casi c’è stato anche chi ha insinuato che il televoto italiano sia stato in parte condizionato dalle parole dell’artista.

Le scuse di Malgioglio

Ospite alla trasmissione di Rai 1 "La Vita in Diretta", nella puntata di lunedì 16 maggio, Cristiano Malgioglio ha ammesso di essere rimasto sorpreso dalla polemica nata sui social, affermando di avere espresso un giudizio personale.

Inoltre, l’artista ha precisato che il paragone tra Chanel e Jennifer Loper era ironico, aggiungendo: “Dopo la puntata è successo di tutto. Ricevo video, telefonate e messaggi su whatsapp dalla Spagna”.

In seguito, durante l’ospitata di Chanel alla trasmissione tv spagnola "La hora de la 1", Cristiano Malgioglio ha inviato un videomessaggio di scuse alla ballerina e cantante cubana.

In esso ha affermato: "Sono qui per chiederti scusa perché credo che il mio commento sia stato mal interpretato. Non è mai stata mia intenzione offenderti e in nessun momento ho chiesto al pubblico italiano di non votarti, questo è falso e non permetto di dirlo a nessuno. Ho moltissima stima di te e non mi piace quello che si dice in questo momento in Spagna. Sono molto triste per questa situazione, se questa cosa ti ha dato fastidio ti chiedo scusa perché non era mia intenzione farlo".

Inoltre, il paroliere ha fatto recapitare all'artista un mazzo di rose rosse con un bigliettino di scuse, le quali sono state accettate di buon grado da Chanel.