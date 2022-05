Continuano le polemiche in merito alla rottura di una delle coppie uscite dal Grande Fratello Vip 2021/2022, quella formata da Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. Il nuotatore, di recente è stato ospite in vari programmi come Verissimo e il Maurizio Costanzo Show e, in entrambe le occasioni, non sono mancate le frecciatine del ragazzo nei confronti della sua ex fidanzata. Queste continue polemiche hanno scatenato l’ira di Gaia Zorzi, la quale non ha risparmiato le critiche al nuotatore.

L'attacco di Gaia Zorzi a Manuel Bortuzzo

Nella casa del Grande Fratello Vip, sin dai primi giorni dall’ingresso in casa, Lulù Selassié si è dimostrata interessata a Manuel Bortuzzo.

Tra i due, dopo continui tira e molla, sembrava essere arrivato l’amore ma, fuori dalla casa più spiata d’Italia la convivenza non è stata facile e per questo motivo Manuel ha scelto di lasciare la principessa etiope. Tuttavia, Gaia Zorzi non si è detta favorevole ad alcune polemiche instaurate in merito a questa rottura e, soprattutto, ad alcune frasi di cattivo gusto del nuotatore in merito alla sua ex fidanzata. A tal proposito la sorella di Tommaso Zorzi ha dichiarato: “Ma Manuel ha tolto tutte le sue foto con Lulù dal suo Instagram! Chissà se ora si toglie anche il tatuaggio’’. La verità è che se Lulù avesse vinto il Grande Fratello Vip, starebbero ancora insieme''. L’attacco di Gaia nei confronti del nuotatore non è passato inosservato, soprattutto dopo le recenti interviste del ragazzo dove ha criticato la sua ex fidanzata.

Lo scivolone di Manuel al Maurizio Costanzo Show

Di recente l’ex protagonista del Grande Fratello Vip è stato ospite insieme al suo amico Aldo Montano, al Maurizio Costanzo Show. Nel corso della serata, il nuotatore ha anche parlato della sua ex fidanzata, a seguito di alcune domande da parte del presentatore. Maurizio, durante la diretta ha chiesto: “Le sarebbe piaciuto alla ragazza fare la passerella”.

Un commento che ha suscitato le risate generali del pubblico presente in studio, soprattutto dopo il commento di Manuel, il quale ha risposto: “Ed invece c’è Aldo”. Manuel ha poi aggiunto di aver lasciato lui la fidanzata e che, a 20 anni, gli amori vanno e vengono e che ora ognuno è andato per la sua strada. Anche altri vip, come Massimiliano Rosolino, si è schiarato contro Manuel, mettendo mi piace ad un post di Daniela Martani dove criticava il nuotatore per l'atteggiamento avuto al Maurizio Costanzo Show. Tuttavia, la diretta interessata, Lulù, sembra non aver fatto nulla per ripicca o per vendicarsi dei recenti attacchi ricevuti dal suo ex fidanzato, bensì sembra aver scelto la via del silenzio.