Guendalina Tavassi ha dovuto, in modo momentaneo, lasciare l'Isola dei Famosi per eseguire alcuni accertamenti medici dopo un problema di salute che l'ha vista protagonista nelle ultime ore e che è stato prontamente notato dai fan che seguono quotidianamente il reality show. Dopo aver avuto un primo consulto con gli specialisti in infermeria, la concorrente del reality show è stata accompagnata dallo staff lontano dai suoi compagni approfondire la situazione e dunque eseguire alcuni accertamenti e capire le cause del suo malanno fisico, arrivato dopo quello di Blind.

Guendalina Tavassi, malore per la concorrente dell'Isola

Nella giornata dell'11 maggio, come visto dalle immagini trasmesse nel consueto daytime dell'Isola dei Famosi su Canale 5, Guendalina non è stata inquadrata dalle telecamere, in quanto ha accusato alcuni malanni fisici, e per questo è stata portata immediatamente in infermeria, così come accaduto con Blind. Come annunciato dalla stessa produzione, i due si sono dovuti assentare dalle dinamiche dello show per sottoporsi ad alcuni accertamenti fisici.

Ancora non ci sono novità circa le reali condizioni fisiche di Guendalina Tavassi, che ha fatto preoccupare in primis il fratello Edoardo e poi tutti i telespettatori che seguono con attenzione le dinamiche dell'Isola dei Famosi.

A parlare delle condizioni di salute di Guendalina Tavassi è stato il fidanzato, Federico Perna. L'uomo ha riferito che dalla produzione l'hanno avvisato del problema fisico della donna, ma non si tratterebbe di nulla di grave. Come confermato da Perna, la speranza è quella che tra qualche ora le sue condizioni possano migliorare e di conseguenza Guendalina possa tornare dagli altri naufraghi.

Le ultime novità sull'Isola dei Famosi

Aspettando di scoprire novità su quelle che sono le reali condizioni fisiche di Guendalina, non smettono di susseguirsi gli scontri in Honduras, e tra i protagonisti ci sono Marco Cucolo e Roger Balduino. Ma non solo litigi e battibecchi, spazio anche ad avvicinamenti imprevisti, come quello di Maria Laura De Vitis e Alessandro, il figlio di Carmen Di Pietro.

Spazio anche al commento di Fabrizia Santarelli, che ha detto la sua a Estefania Bernal su questo avvicinamento tra Maria Laura e Alessandro. Secondo le due potrebbe essere un 'fake', ovvero una strategia per attirare le attenzioni del pubblico da casa e attirare preferenze. Stessa situazione per Mercedesz Henger e Tavassi, il fratello di Guendalina. Secondo molti l'avvicinamento è sincero, altri sostengono che si tratti di una strategia.