Nella serata del 30 maggio si sono tenuti gli Elle Style Awards X Mac. Organizzati da Elle Türkiye e Mac Cosmetics, hanno premiato i migliori personaggi del mondo dello show biz turco per quanto riguarda la personalità e lo stile. Tra i tanti premiati c'è stata anche Hande Erçel, che ha ricevuto il premio come Girl of the Year e per l'occasione ha voluto rendere omaggio alla sorella Gamze presente all'evento, ma anche alla madre deceduta nel 2019 a causa di un male incurabile.

Hande Erçel premiata agli Elle Style Awards X Mac

Momenti emozionanti quelli che ha vissuto durante la serata di premiazione degli Elle Style Awards X Mac 2022.

L'attrice è stata premiata come Girl of the year e nel suo discorso di ringraziamento ha voluto non solo rendere omaggio a tutti i fan che la seguono e la sostengono, ma ha voluto esternare tutta la sua ammirazione per la sorella Gamze, che le sta accanto non solo nel privato, ma anche nel suo percorso artistico.

Con poche parole Hande ha deciso di ringraziare Gamze così: "Voglio ringraziare mia sorella, perché ogni giorno che passa assume lo stile di nostra madre: io vedo mia madre in lei". Un momento toccante che Gamze ha voluto subito condividere sui social, con un video della premiazione accompagnato dalla didascalia "Mi hai fatto piangere".

La nipote di Hande ha il nome della nonna

Un momento commovente per le sorelle Erçel, che hanno voluto cosi ricordare la loro madre Aylin, deceduta nel 2019 a soli 48 anni a causa di un male incurabile.

Gamze, a differenza di Hande, è anche madre di una bambina, nata dall'unione con il marito Caner Yıldırım. La piccola è nata proprio lo stesso anno in cui è deceduta la nonna e anche per questo motivo Gamze ha deciso di chiamare la figlia Aylin Mavi, proprio in onore della madre che non c'è più.

I ricordi social delle sorelle Erçel

Hande Erçel ha spesso omaggiato la madre sui social, soprattutto in occasione del suo compleanno o dell'anniversario della sua morte. L'attrice ricorda sempre in maniera dolce la madre, sottolineando anche le loro somiglianze caratteriali: "Mi rendo conto che ci assomigliamo sempre di più e questa è una cosa che mi piace moltissimo.

Sei così bella mamma, mi auguro che nella tua nuova vita tu possa nuotare in mari infiniti".

Anche Gamze la ricorda sui social con una certa malinconia. Durante un "fammi una domanda" su Instagram, un follower le ha chiesto: "Deve essere difficile crescere una bambina quando tua madre non c'è più. Sei orgogliosa di poter compensare questa carenza?". La risposta di Gamze Erçel è stata sincera e avvolta da un velo di malinconia: "È più difficile di quanto si possa pensare, mi piacerebbe tanto averla qui con me".