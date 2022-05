La prima stagione de Il commissario Ricciardi è terminata nel 2021 e c’è grande attesa per scoprire come proseguiranno le vicende di Luigi Alfredo Ricciardi e degli altri protagonisti della fiction di Rai 1. I fan della serie televisiva possono stare tranquilli, perché la seconda edizione è confermata. Nella giornata di lunedì 23 maggio, Lino Guanciale, che interpreta il ruolo del protagonista, è tornato sul set per girare le prime scene che i telespettatori vedranno sul piccolo schermo nei prossimi mesi.

Il commissario Ricciardi 2 ci sarà: la conferma di Lino Guanciale

La prima edizione de Il commissario Ricciardi, trasmessa in televisione dal 25 gennaio 2021 al 1° marzo 2021, era composta da sei episodi, ambientati a Napoli negli anni ’30. Le vicende di Luigi Alfredo avevano appassionato il pubblico di Rai 1, grazie ai gialli narrati e alle vicende sentimentali del commissario, diviso fra l’amore per Livia Lucani ed Enrica Colombo. La seconda stagione della fiction di successo verrà trasmessa nei prossimi mesi sul piccolo schermo e Lino Guanciale ha fatto un annuncio importante ai suoi follower. L’attore abruzzese, infatti, nella giornata del 23 maggio, ha condiviso alcuni scatti sul set della serie televisiva.

Il protagonista de L’allieva ha pubblicato sul suo profilo social quattro fotografie che lo ritraggono mentre era impegnato con le riprese delle prime scene della seconda stagione.

Il commissario Ricciardi 2, le riprese sono iniziate: Lino Guanciale è sul set

Lunedì 23 maggio, Lino Guanciale è tornato a vestire i panni de Il commissario Ricciardi.

L’interprete di Luigi Alfredo, infatti, ha condiviso sulle storie Instagram uno scatto, con la pettinatura anni ’30, mentre passeggia per i vicoli della città, in una scena notturna. Cosa accadrà nella seconda stagione? Al momento, è presto per dire cosa potrebbe succedere nelle prossime puntate della fiction di Rai 1. L’unica cosa certa, attualmente, è che l’attore abruzzese ha iniziato a girare le prime scene.

A tal proposito, l’interprete del commissario Ricciardi ha aggiunto alcune didascalie a corredo degli scatti condivisi con i suoi follower, scrivendo parole che non lascerebbero dubbi: "Il commissario Ricciardi 2, stiamo per iniziare, motore, ciak, azione".

Lino Guanciale veste i panni di Luigi Alfredo ne Il commissario Ricciardi 2

Attualmente, non è ancora chiaro se, anche per la seconda stagione della fiction di Rai 1 siano previsti sei episodi, come per la prima edizione, oppure, visto il successo delle prime puntate, gli autori abbiano pensato di aggiungere qualche puntata in più alle vicende del commissario. In una delle fotografie pubblicate da Lino Guanciale, Ricciardi cammina da solo per le vie della città.

Al momento, non è chiaro dove verranno girate le riprese, ma è ipotizzabile che si tratti di Napoli. Luigi Alfredo continuerà ad avere premonizioni e visioni di ciò che è accaduto alle vittime di morte violenta? Per chi batterà il cuore del commissario? Ricciardi si lascerà andare alla passione con Enrica Colombo, oppure la loro storia d’amore continuerà ad essere un amore platonico? Non resta che attendere ulteriori indizi sulle riprese, per scoprire come proseguiranno le vicende dei protagonisti della fiction.