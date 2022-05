Che cosa succede nelle nuove puntate Il Paradiso delle Signore 7 che andranno in onda a settembre su Rai 1? Il finale di stagione ha lasciato molte porte aperte e ne ha chiuse altre e arrivano già le prime indiscrezioni. Nel cast non compaiono Beatrice e Dante che, molto probabilmente, vivranno la loro storia d'amore lontano da Milano. Attenzione però, perché pare che la cognata di Conti venga delusa per l'ennesima volta da Romagnoli, che avrebbe intenzione di tornare a tormentare Vittorio.

Salvatore e Anna si sono sposati ma le anticipazioni della nuova stagione non sono buone.

Dopo il matrimonio, ci saranno dei problemi e la coppia andrà in crisi. Lo stesso Emanuel Caserio, in una recente intervista, ha rivelato che Salvo scoprirà la verità sulla paternità di Irene e che pare non la prenda molto bene.

Novità invece per Armando e Agnese, che i telespettatori più attenti avranno già avuto modo di intuire vedendo l'emozionante ultima puntata di questa stagione.

Agnese e Armando innamorati: Il Paradiso delle Signore 7 anticipazioni

Ebbene sì, perché Anna, quando ha lanciato il bouquet da sposa, certo non pensava finisse nelle mani di un'incredula Agnese. Lo sguardo di Armando, dolcissimo e pieno di amore, ha fatto sognare i fan della soap.

Come sappiamo, niente succede a caso ne Il Paradiso delle Signore.

Ogni particolare ha sempre avuto una spiegazione e anche questo, non certo di poca importanza, ha il suo perché.

A conferma del fatto che nella nuova stagione Armando e Agnese continueranno a vivere il loro amore, l'assenza di Giuseppe al matrimonio del figlio. Ormai, sembra che il signor Amato si sia rassegnato ad aver perso la sua famiglia e, soprattutto, la moglie.

Giuseppe molla la presa

Nel cast de Il Paradiso delle Signore 7, almeno per ora, non compare l'attore che interpreta Giuseppe. Ciò confermerebbe che il signor Amato resterà in Germania con Petra e il figlio, ormai rassegnato alla sua sorte.

Insomma, dopo tante peripezie, inganni e sofferenze, l'amore trionfa per Agnese e Armando, con la loro bellissima storia che tanto piace al pubblico.

Ma ci potrebbe essere un'ulteriore evoluzione.

Agnese sposa Armando? Anticipazioni Il Paradiso 7

Nelle nuove puntate Il Paradiso delle Signore che andranno in onda a settembre, ci saranno moltissime novità e si ripartirà dalle trame lasciate in sospeso.

Che cosa succederà tra Agnese e Armando? Il fatto che la signora Amato abbia preso il bouquet non è da sottovalutare. Sappiamo ovviamente che non può chiedere il divorzio, dato che è stato introdotto in Italia nel 1970 e la soap è ambientata negli anni Sessanta.

Tuttavia, Agnese potrebbe optare per l'annullamento e sposare così il suo Armando. Certo la situazione non è semplice, ma quel bouquet tra mani della signora Amato non è arrivato a caso. A voi le ipotesi.