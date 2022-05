L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 7 ritorna in onda dal mese di settembre e, al centro della scena, continueranno ad esserci le vicende di diversi protagonisti, tra cui la coppia Agnese-Armando.

Per i due, infatti, potrebbe arrivare una svolta importante dal punto di vista sentimentale mentre per Ludovica Brancia, potrebbe giungere il momento di far chiarezzacon i suoi sentimenti, dopo essersi trovata divisa tra Ferdinando e Marcello.

Agnese e Armando convolano a nozze insieme ne Il Paradiso delle signore 7?

Nel dettaglio, le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 potrebbero vedere al centro dell'attenzione la coppia formata da Agnese e Armando.

I due, infatti, continueranno a vivere la loro storia d'amore dopo aver capito di essere fatti l'uno per l'altro e, soprattutto, di amarsi alla follia.

Armando, infatti, ha saputo prendere il posto di Giuseppe Amato nel cuore della sarta del grande magazzino, la quale rimase traumatizzata dopo aver scoperto gli inganni e le bugie del marito.

E, in vista di questa settima stagione, non si esclude che Agnese possa decidere di dare una svolta alla sua vita, al punto da prendere in considerazione l'idea di annullare le nozze con Giuseppe, per sposare Armando e diventare una coppia a tutti gli effetti.

Ludovica Brancia si ritrova in crisi con i suoi sentimenti

E poi ancora, occhi puntati anche sulle vicende di Ludovica Brancia.

In queste nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7, infatti, la ricca ragazza potrebbe decidere di ritornare nuovamente con Marcello, dopo che la loro relazione ha subito una battuta d'arresto.

Sul finale della sesta serie, infatti, Ludovica aveva ricevuto una proposta da parte di Ferdinando Torrebruna che, approfittando della fine della sua storia d'amore con Marcello, le aveva proposto di partire insieme per la Grecia e staccare così la spina dai vari impegni.

Ludovica potrebbe scegliere Marcello: il retroscena dell'attrice su Il Paradiso 7

Tale viaggio andrà in porto oppure no? Ludovica si trasferirà per davvero in Grecia al fianco di Torrebruna? A fornire un'indiscrezione sibillina sulla settima stagione della soap opera, ci ha pensato l'attrice Giulia Arena.

In uno dei suoi ultimi post social, l'attrice che veste i panni di Ludovica ha annunciato la sua imminente partenza per le vacanze, scrivendo: "Ludo ufficialmente in vacanza, ma non in Grecia".

Insomma un messaggio che sembrerebbe nascondere un'anticipazione velata sulla prossima stagione e sul fatto che la giovane Brancia possa decidere di chiudere la sua frequentazione con Ferdinando, per concedere una seconda possibilità a Marcello.