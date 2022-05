Il Paradiso delle signore 7 sta per ripartire su Rai 1. Le prime anticipazioni sulla seguitissima soap opera del primo pomeriggio rivelano che dal 30 maggio gli attori torneranno sul set per dare il via alle nuove riprese di questo settimo attesissimo capitolo.

I colpi di scena non mancheranno: occhi puntati sulle vicende della giovane coppia composta da Marco e Stefania ma anche sul ritorno di alcuni ex volti della soap che rimetteranno piede in città, tra cui la venere Paola.

Al via le nuove riprese de Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 rivelano che dal prossimo 30 maggio partiranno ufficialmente le riprese di questo nuovo capitolo.

A confermare la notizia è stata l'attrice Vanessa Gravina che, in una recente intervista, ha raccontato dell ritorno sul set a partire dal prossimo lunedì, mentre per vedere in onda questi episodi inediti bisognerà attendere i primi di settembre 2022.

Ma chi ci sarà nel cast di questa settima stagione della soap opera pomeridiana di Rai 1? Le anticipazioni rivelano che ci sarà spazio per il ritorno di alcuni volti simbolo di questa fortunata serie.

Anticipazioni sul cast de Il Paradiso delle signore 7: chi ci sarà

Uno di questi è Vittorio Conti, l'enigmatico proprietario del grande magazzino più famoso del piccolo schermo, pronto a rimettersi in gioco dopo essere riuscito a liberarsi del pericoloso Dante Romagnoli, che mirava alla conquista del Paradiso delle signore.

Spazio anche al ritorno della coppia composta da Umberto e Flora: dopo la loro fuga d'amore rimetteranno piede a Milano e dovranno stare ben attenti a schivare i colpi bassi che arriveranno da parte di Adelaide.

La contessa Di Sant'Erasmo, infatti, non avrà alcuna intenzione di accettare in maniera pacifica la relazione tra Umberto e Flora, motivo per il quale sarà pronta a far loro la guerra.

Il ritorno di Paola e Ada: anticipazioni sul cast de Il Paradiso 7

Ma non è finita qui, perché le anticipazioni di queste nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che ci sarà spazio anche per il ritorno di due volti che erano usciti di scena e che torneranno nel cast di questa nuova stagione.

Una di queste è la venere Paola, la quale si ritrovò costretta ad abbandonare il suo lavoro al magazzino per portare avanti la sua gravidanza un po' complicata.

E poi ancora, in questa settima stagione della soap, tornerà in scena anche la "truffatrice" Ada, che in passato aveva provato a far credere di essere la sorella di Vittorio Conti, prima di essere sgamata e messa alle strette.

In entrambi i casi sono state le attrici stesse che vestono i panni di Paola e Ada a postare degli scatti dal set della soap opera, dove erano in corso delle prove costume prima di dare il via alle riprese ufficiali.