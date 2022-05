Il Paradiso delle Signore riprende a girare il 30 maggio e i fan sono già in attesa delle prime anticipazioni che senza dubbio arriveranno. Gli episodi inediti andranno in onda a settembre, con tante nuove storie e trame che evolveranno. Tra queste c'è senza dubbio la vendetta di Adelaide ai danni di Flora e Umberto, che sarà inesorabile. Un nuovo interessante retroscena arriva dal libro L'estate delle Veneri, che racconta la vacanza delle nostre amate protagoniste ma anche delle storie mai andate in onda. Per chi non l'avesse letto, c'è un clamoroso segreto che riguarda Federico e Stefania.

Non si esclude che gli autori possano metterlo in scena nelle nuovissime puntate di settembre. Ma vediamo meglio di che cosa si tratta.

Il Paradiso delle Signore 7, Marco e Stefania al centro della scena

Dopo una lunga serie di peripezie, avventi avversi e scherzi del destino, Marco e Stefania si sono lasciati andare alla passione. Nemmeno il ricatto di Gemma ha potuto fare nulla di fronte al loro amore incondizionato. Ma, a dare la svolta decisiva, è stato il sacrificio di Gloria.

Già, perché se la generosa Moreau non si fosse costituita, Gemma avrebbe continuato a tenere sotto scacco Stefania, allontanandola da Marco. Ci si chiede anche che cosa ne sarà della capocommessa nelle nuove puntate.

Una delle ipotesi più plausibili è che negli episodi inediti Il Paradiso delle Signore, Ezio scagioni Gloria e decida di stare con lei, seguendo ciò che gli ha sempre suggerito il cuore.

Comunque vadano le cose, Stefania e Marco saranno presenti nelle puntate di settembre ma, come si sa, gli autori sono soliti stravolgere le trame e un indizio arriva dal libro L'estate delle veneri.

Federico torna ne Il Paradiso delle Signore?

C'è una sorta di buco temporale tra la quinta e la sesta stagione della soap che riguarda il rapporto tra Stefania e Federico, il primo ragazzo del quale si è innamorata. Nella soap in Tv, il giovane ha deciso di andarsene da Milano, ma nel libro la versione è diversa.

Scorrendo tra le pagine de L'estate delle Veneri, si scopre che Federico ammette a se stesso di essersi innamorato di Stefania e che ha scelto di lasciare la città anche per questo motivo.

La giovane Colombo ha dimenticato la sua prima cotta, certo. Si è innamorata di Marco perdutamente e non desidera altro che stare con lui. Ma cosa succederebbe se Federico tornasse nelle nuove puntate? Di certo, Stefania non resterebbe indifferente perché, come si sa, il primo amore non si scorda mai.

A proposito di ritorni, non si esclude che nelle puntate de Il Paradiso delle Signore 7 Teresa torni a Milano. A lasciare qualche speranza è stata la stessa attrice che le ha donato il volto, Giusy Buscemi, che in una sua intervista ha detto ''Lasciamo una porta aperta''. Viste le premesse, di porte aperte a possibili rientri sono più di quelle che possiamo immaginare.