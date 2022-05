Il Paradiso delle Signore 6 è giunto al termine con un finale di stagione pieno di colpi di scena. La signorina Moreau per neutralizzare Gemma ha deciso di andare a costituirsi spontaneamente. La giovane Zanatta, difatti, aveva usato il passato della donna per ricattare sua figlia Stefania, costringendola a lasciare Sant'Erasmo. Il gesto della ragazza ha fatto emergere la cattiveria della ragazza, che si è mostrata come una persona insensibile e spietata.

La soap tornerà sul piccolo schermo a partire dal prossimo settembre e il pubblico inizia a chiedersi cosa accadrà nel corso dei nuovi episodi.

Al momento non ci sono ancora spoiler ufficiali, tuttavia le vicende potrebbero ripartire proprio dalla fine della sesta stagione. Dunque il ricatto di Gemma potrebbe essere scoperto da molte persone a lei vicine, che a quel punto potrebbero allontanarla.

Il Paradiso: Gemma ha sofferto per amore e si è vendicata di Stefania

La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore ha visto l'ingresso di nuovi personaggi tra cui Gemma e Marco. I due, pur provenendo da due ambienti differenti, hanno finito per avere una relazione. Tuttavia Sant'Erasmo non sembrava essere molto innamorato della giovane Zanatta. Al contempo, il nipote di Adelaide ha avuto modo di approfondire la conoscenza di Stefania, ammettendone il coraggio e la determinazione.

Fra i due giovani dapprima sembrava esserci un rapporto burrascoso, a causa della differenza di idee.

Con il tempo, però, lo scontro si è trasformato in confronto e stima reciproca. Marco, resosi conto di essere innamorato di Stefania, ha chiuso la sua relazione con la giovane Zanatta. Quest'ultima, che non è di certo un tipo arrendevole, non ha accettato la scelta del giornalista, convinta di poterlo riconquistare.

Nel frattempo fra Stefania e Marco c'è stato un avvicinamento, nonostante le reticenze della giovane Colombo, la quale non voleva far soffrire Gemma. Quest'ultima, dopo aver scoperto che i due si stavano avvicinando, è passata all'attacco, mettendo in atto un piano vendicativo per separare il suo ex e la figlia di Ezio.

La giovane Zanatta potrebbe deludere chi le sta vicino

Il Paradiso delle Signore tornerà ad allietare i pomeriggi del pubblico di Rai 1 a partire da settembre, dopo una lunga pausa estiva.

Le trame potrebbero, con molta probabilità, riprendere dal finale della stagione precedente. Dunque se Gloria si è costituita, il ricatto di Gemma potrebbe venire a galla. A questo punto molte persone verrebbero a conoscenza del vile gesto della giovane Zanatta, che agli occhi di tutti perderebbe stima e credibilità. Per ora sono solo ipotesi, ma non è escluso che Gemma venga allontanata da coloro che le stanno accanto.