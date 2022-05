L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 7 continuerà a riservare grandi emozioni e colpi di scena anche nel corso delle prossime puntate che sono previste a partire da settembre in poi su Rai 1.

I riflettori saranno ben puntati sulle vicende della coppia composta da Stefania e Marco, dopo che i due sono usciti allo scoperto con il loro grande amore.

E, tale situazione, potrebbe mettere seriamente nei guai la giovane Gemma ma anche Gloria, la quale potrebbe dover scontare la sua pena in carcere.

Marco e Stefania innamorati ne Il Paradiso delle signore

Nel dettaglio, dopo aver saputo che Stefania stava subendo dei ricatti da parte di Gemma, ecco che Gloria ha scelto di auto-denunciarsi e quindi di costituirsi per quel reato che aveva compiuto diversi anni prima e che fino a questo momento aveva sempre taciuto.

La donna si è presa così le sue responsabilità e, nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7, potrebbe trovarsi a dover scontare la sua pena in carcere.

Di conseguenza, Gloria potrebbe finire dietro le sbarre per quel reato del passato che rischia di metterla nei guai con la giustizia.

Gloria potrebbe finire in carcere ne Il Paradiso 7

Una situazione che potrebbe non rendere serena in primis la stessa Stefania che, in questo settimo capitolo della soap opera pomeridiana di Rai 1, si ritroverebbe a lottare per far sì che sua mamma esca dal carcere e possa ritornare in libertà, dopo che le ha permesso di vivere liberamente e serenamente la relazione con Marco.

Ma non è finita qui, perché in questa settima stagione de Il Paradiso delle signore potrebbero esserci delle brutte notizie anche per la perfida Gemma che, nel corso della serie che si è appena conclusa, ha dimostrato di essere una persona particolarmente scaltra e al tempo stesso vendicativa.

Gemma potrebbe essere licenziata nelle nuove puntate de Il Paradiso 7

In un primo momento, per riscattare sua mamma Veronica, non si era fatta problemi a ricattare Gloria e poi successivamente, ha dimostrato la sua perfidia anche nei confronti della sorellastra Stefania, tanto da voler ostacolare a tutti i costi la sua relazione con Marco.

Ebbene, nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso 7 previste da settembre in poi in prima visione assoluta Rai, Gemma potrebbe ritrovarsi a perdere il posto di lavoro.

I ricatti ai danni di Stefania, infatti, potrebbero venire a conoscenza di Vittorio Conti, al punto da decidere di chiudere il suo rapporto lavorativo con la figlia di Veronica.

Il dottor Conti, quindi, per ripristinare la serenità anche sul posto di lavoro, potrebbe licenziarla in tronco e in questo modo Gemma si ritroverebbe a dover cercare una nuova occupazione a Milano.