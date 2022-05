Il Paradiso delle Signore 7 potrebbe riservare grandi colpi di scena. La settima stagione della fortunatissima soap opera del primo pomeriggio, è stata confermata a mani basse dalla Rai, alla luce anche del grande successo di ascolti ottenuto quest'anno, con una media che ha superato la soglia del 20% di share in daytime.

I riflettori, quindi, sono tutti puntati sulla settima serie: cosa succederà e quali saranno le novità che metteranno a punto gli sceneggiatori? Spazio in primis alle vicende di Gloria che, in questo nuovo capitolo della soap, potrebbe ritrovarsi a dover scontare la sua pena in prigione.

Gloria rischia il carcere ne Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, la sesta stagione della soap opera si è conclusa con un gesto decisamente forte e importante da parte di Gloria.

La donna, infatti, ha deciso di salvare sua figlia dai ricatti della perfida Gemma e lo ha fatto prendendosi le responsabilità su quello che aveva fatto diversi anni prima.

Gemma, infatti, dopo aver appreso che Gloria si era macchiata di un reato, praticando l'aborto su una donna, aveva cominciato a ricattare la sua sorellastra, chiedendole di lasciare al più presto Marco, se non avesse voluto vedere sua mamma dietro le sbarre.

Alla fine, però, Gloria dopo aver appreso quanto stava accadendo ha scelto di salvare lei stessa Stefania e lo ha fatto decidendo di costituirsi e quindi di prendersi le sue responsabilità.

Ezio potrebbe aiutare la sua ex moglie

Adesso, nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7, Gloria potrebbe ritrovarsi a dover scontare la sua pena dietro le sbarre e quindi rischia seriamente di finire in prigione.

Il settimo capitolo della soap opera, infatti, potrebbe cominciare con la notizia dell'arresto della mamma di Stefania, dopo che ha scelto di costituirsi alla Polizia e accettare così di pagare il suo conto con la giustizia, che potrebbe rivelarsi molto salato.

Eppure, proprio questa situazione, potrebbe avere anche dei riscontri positivi per Gloria. Non si esclude, infatti, che nel momento in cui la donna finisca dietro le sbarre, in carcere, il suo ex Ezio Colombo, possa rendersi conto definitivamente di non averla dimenticata del tutto.

Gloria e Ezio: trionfa l'amore nelle nuove puntate de Il Paradiso 7?

Ezio, infatti, potrebbe lottare per far sì che Gloria esca dal carcere ma, al tempo stesso, potrebbe anche aspettare la sua amata e quindi chiudere la relazione con Veronica.

Tale separazione, quindi, potrebbe indurre Ezio a rendersi conto di amare ancora la mamma di sua figlia Stefania, motivo per il quale potrebbe decidere di aspettarla per riprendere in mano le redini della loro relazione e tornare ad essere una famiglia, come ai vecchi tempi.

Veronica e Gemma, in tal caso, si ritroverebbero messe definitivamente all'angolo e costrette ad "arrendersi".