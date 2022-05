È terminata da qualche settimana la sesta stagione de Il Paradiso delle Signore e a pochi giorni dall'inizio delle riprese del prossimo ciclo, i telespettatori sono curiosi di scoprire le nuove storyline. Sembrerebbe che a tenere banco sarà ancora la famiglia Colombo: Stefania e Marco di Sant'Erasmo potrebbero entrare in crisi a causa dell'ipotetico ritorno di Federico Cattaneo. La passione per la scrittura potrebbe far riaccendere la scintilla tra la figlia di Ezio e il giovane Cattaneo, dando così vita a nuove dinamiche all'interno del grande magazzino.

Il Paradiso delle Signore, Cattaneo potrebbe tornare in città

Nel corso della quinta stagione de Il Paradiso delle Signore, i telespettatori hanno assistito al crescente sentimento di Stefania nei confronti di Federico Cattaneo. Un amore non corrisposto da parte del figlio di Silvia, che lo aveva addirittura definito "impossibile". Puntata dopo puntata la primogenita di Ezio e Gloria ha avuto modo di ritrovare l'amore conoscendo Marco di Sant'Erasmo. Secondo gli spoiler dei nuovi episodi, in onda a settembre, sembrerebbe però che la coppia possa attraversare un momento di debolezza. Il tutto potrebbe precipitare in quanto la giovane Venere potrebbe sentirsi in colpa per la presenza della madre in carcere, visto che l'ha appena ritrovata dopo tanto tempo.

Per questo la fidanzata di Marco potrebbe decidere di aiutare Ezio a scagionare la madre, visto che ha sacrificato la propria libertà per lasciarla libera di vivere la relazione con il nipote della Contessa.

Il Paradiso 7, possibile crisi tra Marco e Stefania

I prossimi appuntamenti de Il Paradiso delle Signore 7 potrebbero essere ricchi di colpi di scena.

La storia d'amore tra Marco e Stefania potrebbe entrare in crisi a causa del ritorno inaspettato di Federico Cattaneo. Quest'ultimo potrebbe cambiare le carte in tavola e far capire a Stefania, diventata più matura sia dal punto di vista lavorativo che sentimentale, che il nipote della Contessa non sia l'uomo giusto per lei.

In questo modo si prospetterebbe un nuovo triangolo amoroso che alimenterebbe nuove storie all'interno del più chiacchierato atelier milanese.

La soap potrebbe essere sostituita da Sei Sorelle

Potrebbero anche esserci brutte notizie per gli amanti de il Paradiso delle Signore. Secondo alcune indiscrezioni la soap italiana potrebbe non essere rinnovata per un'ottava stagione ed essere sostituita dalla soap spagnola Sei Sorelle, che debutterà il prossimo 30 maggio. Nonostante la Rai abbia approvato l'inizio delle riprese della settima stagione, il futuro de Il Paradiso delle Signore potrebbe dipendere dal successo ottenuto da "Sei Sorelle".