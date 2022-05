Le prime nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 rivelano che ci saranno un bel po' di nuovi intrighi e colpi di scena.

Spazio in primis sulle vicende di Beatrice e Dante che, in questo settimo capitolo della soap opera, decideranno di prendere in mano le redini della loro relazione e di viversi lontani da Milano.

Tuttavia, nel corso delle prossime puntate di questa attesissima settima stagione, potrebbe esserci anche il clamoroso ritorno in scena di Marta Guarnieri, ormai ex moglie di Vittorio Conti e figlia del commendatore Umberto Guarnieri.

Confermate le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 in daytime

Nel dettaglio, le prime anticipazioni su Il Paradiso delle signore 7 rivelano che le nuove riprese cominceranno entro fine maggio.

Gli attori, quindi, si ritroveranno nuovamente sul set di questa seguitissima soap opera pomeridiana che quest'anno ha superato goni record di ascolti nel daytime della rete ammiraglia, toccando picchi superiori al 24% di share.

Un successo clamoroso che non poteva non essere riconfermato dalla Rai anche per la stagione tv 2022/2023.

Dante e Beatrice escono di scena: anticipazioni Il Paradiso 7 nuove puntate

Ma cosa succederà in questo nuovo capitolo della soap opera pomeridiana di Rai 1? Le prime anticipazioni rivelano che si assisterà all'uscita di scena di una delle coppie che ha tenuto banco nel corso dell'ultima stagione.

Trattasi di Dante e Beatrice: i due, infatti, dopo essersi confessati il loro amore, avevano annunciato nel finale della sesta stagione, di essere in procinto di partire insieme per trasferirsi altrove e cominciare una nuova vita lontani da tutto e tutti.

Ebbene, tale addio è stato confermato dall'attrice Caterina Bertone, alias Beatrice, che in una recente intervista ha ammesso che il suo sarà un addio al cast de Il Paradiso delle signore 7, senza nascondere però che in futuro tutto potrebbe succedere e quindi senza escludere nuovi colpi di scena all'orizzonte.

Marta potrebbe ritornare nel cast de Il Paradiso delle signore 7

Ma le sorprese non sono finite qui, perché le anticipazioni della nuova stagione, rivelano che andrà avanti anche la relazione tra Umberto e Flora Ravasi.

I due vivranno il loro amore ma potrebbero ritrovarsi a fare i conti con una "nemica" in famiglia. Trattasi di Marta Guarnieri, la figlia del commendatore, la quale potrebbe ritornare in città nel corso di questa settima stagione de Il Paradiso delle signore.

Marta, messa al corrente della nuova relazione di suo padre, potrebbe non prenderla bene temendo che, in realtà, Flora sia una donna perfida e "crudele" proprio come lo è stato il suo defunto padre Achille Ravasi.