Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7, Vittorio Conti potrebbe ritrovare l'amore. A poche settimane dall'inizio delle riprese di questa attesissima nuova stagione della soap opera pomeridiana di Rai 1, non si esclude che per il dottor Conti possa arrivare il momento di voltare pagina definitivamente.

Del resto Vittorio viene fuori da un periodo non facile dal punto di vista personale e sentimentale: prima l'addio di sua moglie Marta Guarnieri e poi il rischio di perdere per sempre la gestione del Paradiso. Adesso, però, per lui potrebbe arrivare una svolta importante grazie alla giovane e talentuosa Maria.

Vittorio Conti presente nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, le riprese de Il Paradiso delle Signore 7 riprenderanno nuovamente da fine maggio e, tra gli attori riconfermati nel cast della soap opera, spicca il nome di Alessandro Tersigni, lo storico interprete di Vittorio Conti, presente fin dalla primissima puntata della serie.

Una presenza che, anche questa volta, assicurerà nuovi colpi di scena e clamorose sorprese, anche perché per Conti potrebbe essere giunto il momento di ritrovare il sorriso dopo un periodo decisamente complicato.

Conti, infatti, nella stagione che si è appena conclusa ha dovuto prendere atto della fine del suo matrimonio con Marta Guarnieri.

Nuova vita per Vittorio nella settima stagione?

La figlia di Umberto, infatti, ha scelto di trasferirsi stabilmente in America, motivo per il quale non ha dato più notizie e non si è più messa in contatto col marito, confermando la sua intenzione di voltare pagina.

Poi, come se non bastasse, Vittorio ha rischiato anche di perdere la gestione del suo amato Paradiso delle signore, dopo che Dante Romagnoli ha provato in tutti i modi a metterlo in difficoltà sul lavoro.

Alla fine, però, tutto si è concluso nel migliore dei modi e in questa settima stagione della soap, Conti potrebbe voltare pagina anche sul piano sentimentale.

Maria fa innamorare Vittorio e diventa stilista ne Il Paradiso 7?

Non si esclude, infatti, che dopo un timido avvicinamento con Maria, nel corso de Il Paradiso delle signore 7 i due potrebbero ritrovarsi ad intraprendere una vera e propria storia d'amore.

La giovane venere, infatti, potrebbe far innamorare Vittorio al punto da fargli perdere la testa e portarlo a mettere la parola fine al suo matrimonio con Marta.

Ma non è finita qui, perché la giovane venere potrebbe ricevere anche una promozione sul lavoro. Non si esclude, infatti, che Maria possa essere scelta come nuova stilista del Paradiso, dal momento che difficilmente Flora Ravasi accetterà di continuare a lavorare nel negozio che sarà gestito anche dalla sua nemica Adelaide.