Il Paradiso delle Signore 7 continuerà ad essere uno degli appuntamenti principali della programmazione Rai nella prossima stagione televisiva 2022/2023.

La fortuna soap terrà banco con le vicende legate ai vari protagonisti del celebre grande magazzino e, per questo nuovo capitolo, non sono esclusi colpi di scena clamorosi.

Uno di questi potrebbe avere a che fare con il ritorno in scena di Marta Guarnieri, la quale potrebbe rimettere piede in città da Vittorio, ma per fare un annuncio del tutto inaspettato.

Marta potrebbe ritornare nel cast de Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, le nuove riprese de Il Paradiso delle signore 7 partiranno a fine maggio e terranno impegnati i vari protagonisti della soap opera per buona parte della stagione estiva.

I colpi di scena non mancheranno in questo settimo capitolo, che potrebbe essere caratterizzato dal ritorno in scena di Marta Guarnieri.

Non si esclude, infatti, che la moglie di Vittorio Conti possa riaffacciarsi nuovamente in città dopo un lungo periodo di assenza e, soprattutto, dopo che aveva scelto di abbandonare Milano per trasferirsi stabilmente in America.

Vittorio potrebbe ritrovare sua moglie Marta nelle nuove puntate della soap

Il ritorno di Marta renderebbe felici i tantissimi fan della soap che, in questi mesi, hanno chiesto a gran voce di poter assistere alla sua presenza nelle nuove puntate della settima stagione.

E, in queste ultime ore, a rimarcare questa possibilità è stato anche Alessandro Tersigni, che nella soap veste i panni di Vittorio Conti.

L'attore, presente fin dalla primissima puntata de Il Paradiso delle signore, non ha escluso che Marta possa rimettere piede in città in questa settima stagione, facendo riferimento anche al fatto che i due coniugi non hanno mai divorziato ufficialmente.

Tra i due, quindi, c'è ancora questo vincolo matrimoniale che andrebbe rispettato anche se, a questo punto, non si esclude che Marta possa ritornare in città solo per mettere in chiaro le cose e far chiarezza sulle sue scelte sentimentali.

Marta svelerà di avere un nuovo amore ne Il Paradiso delle signore 7?

Da oltre un anno, infatti, la figlia di Umberto trascorre la sua vita negli Stati Uniti d'America e non si esclude che in questo lasso di tempo, possa aver trovato un altro uomo col quale voltare pagina definitivamente.

Ecco perché, nel corso de Il Paradiso delle signore 7, Marta potrebbe ritornare a Milano ma solo per svelare al padre e anche a Vittorio Conti, di aver dato una svolta alla sua vita, non solo professionale ma anche sentimentale.

Insomma, Marta potrebbe svelare di avere un altro uomo e di voler proseguire la sua vita in America.