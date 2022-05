L'appuntamento con Il paradiso delle signore 7 continuerà a riservare grandi colpi di scena e sorprese. Le prime anticipazioni sulla soap opera del primo pomeriggio di Rai 1 rivelano che ci sarà spazio per il ritorno di Vittorio Conti, il quale continuerà a tenere banco con le sue vicende sentimentali e professionali.

Per Vittorio infatti, dopo un periodo di buio, potrebbe essere giunto il momento di archiviare il passato e voltare pagina definitivamente. Situazione diversa, invece, per Marco, che in questa settima stagione della soap potrebbe uscire di scena.

Vittorio Conti protagonista delle nuove puntate de Il Paradiso 7

Nel dettaglio, al centro delle nuove trame de Il Paradiso delle signore 7 continuerà a esserci Vittorio Conti.

Il tenebroso proprietario del grande magazzino più famoso del piccolo schermo, si ritroverà a dover gestire il negozio al fianco della contessa Adelaide, ma per lui potrebbe arrivare anche un nuovo amore.

L'attore Alessandro Tersigni, in una recente intervista, ha ammesso che il suo sogno sarebbe quello di riuscire a vedere Vittorio felice con un nuovo amore.

Insomma, non si esclude che questa settima stagione della soap opera possa essere quella della rinascita per Vittorio Conti, il quale potrebbe finalmente voltare pagina dopo la fine del matrimonio con Marta Guarnieri.

Vittorio potrebbe ritrovare l'amore nella settima stagione

Chi potrebbe essere questa nuova fiamma in grado di far ritrovare il sorriso a Vittorio? Una delle protagoniste già presenti nel cast della soap opera oppure una new entry che debutterà nel corso di questa settima stagione? La risposta nel corso delle prossime settimane.

Questa nuova stagione de Il Paradiso delle signore potrebbe anche segnare l'addio di Marco di Sant'Erasmo, il giovane nipote della contessa Adelaide, che ha tenuto banco fino alla fine della sesta stagione che si è appena conclusa.

Marco esce di scena e dice addio al cast de Il Paradiso delle signore 7?

La storia d'amore tra Marco e Stefania è stato uno degli argomenti che ha attirato maggiormente l'attenzione del pubblico della soap opera, ma per la settima stagione alcune dichiarazioni dell'attore hanno fatto traballare la fiducia dei fan di rivederlo in scena.

L'interprete di Marco infatti, in una recente intervista, ha preferito glissare circa una possibile uscita di scena del suo personaggio dal cast de Il Paradiso delle signore 7.

Un modo di fare che ha allertato i fan, i quali si chiedono come mai l'attore non abbia smentito questa voce, al punto da temere che in queste nuove puntate in onda da settembre Marco possa andare via da Milano.