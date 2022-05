L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7 è confermato a partire dal prossimo settembre, quando ripartirà la nuova stagione autunnale 2022 della rete ammiraglia Rai.

I colpi di scena non mancheranno e le novità potrebbero coinvolgere in primis il dottor Vittorio Conti, il quale potrebbe ritrovarsi a fare i conti con un ritorno del tutto inaspettato.

Occhi puntati anche su Beatrice Conti che, in questo settimo capitolo della soap opera, non sarà presente in scena.

Vittorio al centro delle trame de Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 7 si preannunciano dense di sorprese e colpi di scena che sicuramente non deluderanno le aspettative del pubblico da casa.

Al centro dell'attenzione continueranno ad esserci le vicende di Vittorio Conti che sarà uno dei super-protagonisti di questo nuovo capitolo della soap.

Dopo aver rischiato di vedere sfumare per sempre tutti i suoi sacrifici dal punto di vista lavorativo, dato che Dante voleva entrare in possesso del negozio, alla fine Vittorio è riuscito a ristabilire l'ordine.

Sarà ancora lui a capo del Paradiso anche se, in questa settima stagione della soap, avrà al suo fianco una nuova socia. Trattasi della contessa Adelaide, la quale ha ricevuto le quote del negozio proprio da Romagnoli e quindi si appresta a gestire il grande magazzino insieme a Conti.

Vittorio potrebbe ritrovare Teresa nelle nuove puntate

In attesa di scoprire come se la caveranno, in queste nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7, Vittorio potrebbe ritrovarsi a fare i conti anche con il ritorno di una vecchia fiamma del passato.

Trattasi di Teresa Iorio, la protagonista indiscussa della prima stagione di questa soap, la quale fece perdere la testa a Conti.

Il personaggio interpretato da Giusy Buscemi potrebbe rimettere piede a Milano in queste nuove puntate e portare un po' di scompiglio nella vita di Vittorio, che ormai da un po' di tempo non prova sentimenti forti.

Beatrice non ci sarà nel cast de Il Paradiso delle signore 7

E poi ancora, le novità del cast de Il Paradiso delle signore 7 segnalano anche un'uscita di scena che sarà a dir poco clamorosa.

Trattasi di Beatrice Conti, interpretata dall'attrice Caterina Bertone, che non sarà presente nel cast di questa nuova stagione della soap opera pomeridiana di Rai 1.

A confermarlo è stata l'attrice stessa che veste i panni di Beatrice, la quale in una recente intervista ha confermato il suo addio e la sua uscita di scena definitiva.

Tuttavia, non si esclude che il suo possa non essere un abbandono "per sempre", dato che già in passato diversi attori de Il Paradiso delle signore, che avevano lasciato la scena, poi sono ritornati in corso d'opera.