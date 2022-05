Il Paradiso delle Signore 7 partirà a settembre su Rai 1 e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le puntate che hanno sancito la conclusione della sesta stagione della soap opera hanno visto un'insolita e, a tratti, non troppo convincente redenzione di Dante Romagnoli (Luca Bastianello). Da dark man dello sceneggiato nostrano, difatti, l'italo americano era parso tornare sui propri passi per merito dell'amore che prova nei riguardi di Beatrice Conti (Caterina Bertone). Dante, quindi, si era cosparso il capo di cenere sia coi dipendenti del grande magazzino milanese che col socio e rivale Vittorio (Alessandro Tersigni), restituendo a quest'ultimo anche i diritti del marchio Paradiso, oltre a restituire ad Adelaide Di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina) le quote della boutique che aveva sottratto tramite ricatto a Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi).

Una versione rinnovata e pregna di buoni principi che Romagnoli potrebbe portare avanti anche nella prossima stagione della fiction daily, sebbene ci saranno alte possibilità che la vera natura dell'italo americano emerga in maniera prorompente.

La possibile partenza di Beatrice e Dante verso gli Stati Uniti

Lo struggente addio di Beatrice a Vittorio e il tentativo di porre rimedio alle proprie malefatte da parte di Dante parrebbe possano essere due indizi per una possibile partenza della contabile e dell'italo americano, magari in direzione Usa dove l'uomo sembra avere ancora contatti influenti in ambito lavorativo.

Se da un lato la stessa Caterina Bertone ha dichiarato che non sarà presente ne Il Paradiso delle Signore 7, dall'altro lato la presenza di Dante nella prossima stagione è ancora da accertarsi.

La coppia, quindi, potrebbe partire per l'America ma, magari, alcune nuove dinamiche faranno sì che l'italo americano torni a Milano e si riappropri della sua indole diabolica.

Dante potrebbe continuare a tramare contro Vittorio grazie a Fiorenza

Il rapporto tra Dante e la cugina Fiorenza Gramini (Greta Oldoni) è sempre stato affiatato e ha portato a entrambi a ottenere con più facilità ciò che desideravano.

Le quote dell'atelier del commendatore Umberto, ad esempio, sono finite nelle mani di Romagnoli anche grazie al furtivo intrufolarsi a Villa Guarnieri di Fiorenza per rubare la missiva scritta da Flora (Lucrezia Massari) per Guarnieri senior.

La redenzione di Dante potrebbe essere stata una pantomima organizzata ad hoc, con tanto di eventuale partenza, per far abbassare la guardia al rivale Vittorio, così da continuare a tramare nell'ombra contro lo stesso senza che ne fosse al corrente.

Per rendere il tutto più semplice, anche stavolta, ci penserebbe la fedele Gramini, la quale svolgerebbe con dovizia i possibili ordini del cugino sapendo che potrebbe trarne grandi benefici in termini di potere al Circolo.