Il Paradiso delle Signore 7 andrà in onda a settembre sulla prima rete Rai e sulla piattaforma in streaming RaiPlay. La storia sentimentale tra Ezio Colombo (Massimo Poggio) e Veronica Zanatta (Valentina Bartolo) era partita con le migliori intenzioni all'inizio della sesta stagione della soap opera, con l'intenzione di fissare la data delle nozze. Matrimonio che, però, non è mai stato celebrato, soprattutto dopo che Teresio ha scoperto che la compagna si era intrufolata a casa di Gloria Moreau (Lara Komar), alla stregua di un topo d'appartamento, per scovare dettagli del passato tra la capo commessa e lo stesso Colombo.

Da quel momento il padre di Stefania (Grace Ambrose) è sembrato non perdonare mai sino in fondo Zanatta per il gesto compiuto e, come se non bastasse, si è avvicinato sempre più a Gloria. Se da una parte la storia con Veronica è divenuta sempre più traballante, dall'altra parte Ezio e Moreau sono entrati progressivamente in simbiosi, complici anche le paturnie genitoriali che hanno dovuto affrontare con la loro figlia Stefania. Per questo non si esclude che l'uomo possa lasciare Veronica e cercare una nuova casa per trasferirsi con la figlia.

Ezio potrebbe lasciare Veronica dopo aver scoperto il ricatto di Gemma ai danni di Gloria

Alla relazione sentimentale colma di alti e bassi tra Ezio e Veronica è andata sommandosi anche la scheggia impazzita Gemma Zanatta (Gaia Bavaro).

Nel corso della stagione appena conclusasi de Il Paradiso delle Signore, i telespettatori hanno avuto modo in diverse occasioni di conoscere il carattere meschino e vendicativo della cavallerizza del Circolo.

L'ex fidanzata di Marco Di Sant'Erasmo (Moisè Curia), difatti, aveva scritto una lettera di minaccia indirizzata a Gloria, dopo aver scoperto che la stessa era la madre di Stefania, nel tentativo di intimidirla.

In quell'occasione Ezio si era dimostrato particolarmente incline al perdono con la figlia della compagna e il triste episodio non aveva avuto forti strascichi.

La giovane Zanatta, però, aveva rincarato la dose minacciando Stefania di denunciare Moreau qualora non ponesse fine alla sua liaison col giovane giornalista. Gloria, nel corso dell'ultima puntata della soap, si è costituita alle autorità e ciò, durante la settima stagione, potrebbe essere la goccia che farà traboccare il vaso.

Ezio, infatti, potrebbe lasciare Veronica in quanto stufo del subdolo e diabolico comportamento di Gemma.

Teresio potrebbe cercare casa a Milano per trasferircisi con la figlia Stefania

Qualora tale ipotesi dovesse concretizzarsi, Ezio si ritroverebbe a cercare casa nel capoluogo lombardo, così da trasferirsi insieme alla figlia Stefania.

Padre e figlia, in tale evenienza, comincerebbero a mettere i primi tasselli per riconsolidare la famiglia Colombo, in attesa di sistemare una volta per tutte le eventuali beghe legali con le quali dovrà fare i conti Gloria.