L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 7 continuerà a partire dal prossimo settembre 2022 con le nuove puntate in prima visione assoluta.

I colpi di scena non mancheranno e, uno di questi potrebbe avere come protagonista Giuseppe Amato. Il marito di Agnese è uscito di scena dal cast della soap opera pomeridiana di Rai 1, dopo che la donna aveva scoperto la verità sui tradimenti perpetrati ai suoi danni in Germania.

Un durissimo colpo per Agnese che, dopo averlo messo alle strette, ha fatto in modo che Giuseppe andasse via di casa e si è subito riavvicinata ad Armando, intraprendendo una nuova relazione.

Giuseppe e Agnese addio ne Il Paradiso delle signore

Nel dettaglio, i segreti di Giuseppe legati alla doppia vita che ha portato avanti in Germania, sono venuti a galla nel corso della sesta stagione de Il Paradiso delle signore.

L'uomo dopo essere stato incastrato da sua moglie, la quale ha scoperto dell'esistenza di questa amante e anche di un figlio che hanno messo al mondo insieme, ha chiesto a Giuseppe di sparire dalla sua vita.

Il capofamiglia di casa Amato, quindi, si è ritrovato costretto a lasciare Milano, senza dire la verità si suoi figli, ed è tornato di nuovo in Germania.

Successivamente, però, ci ha pensato Agnese ad informare i figli di quello che era accaduto e ovviamente Salvatore, così come Tina e gli altri fratelli non l'hanno presa benissimo.

Giuseppe potrebbe ritornare nelle nuove puntate de Il Paradiso 7

Ma cosa succederà adesso nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7? Non si esclude che, dopo un lungo periodo di assenza, Giuseppe possa rimettere piede in città.

L'uomo, che non si è presentato neppure alle nozze di suo figlio Salvatore con Anna, potrebbe riapprodare a Milano e affrontare questa delicata situazione con la sua famiglia.

Ma, soprattutto, un eventuale ritorno in scena di Giuseppe Amato in città lo porterebbe anche a scoprire la verità sulla relazione che sua moglie sta portando avanti con Armando, dato che i due sono sempre più complici e ormai non si nascondono più neppure in presenza dei figli della donna.

Giuseppe potrebbe mettere nei guai Agnese ne Il Paradiso delle signore 7

A tal proposito, però, Giuseppe potrebbe mettere nei guai sua moglie. I due, infatti, sono ancora ufficialmente sposati e dato che nell'Italia degli anni '60 (periodo in cui è ambientato anche Il Paradiso delle signore 7) non c'era ancora il divorzio, Agnese potrebbe ritrovarsi a fare i conti con i ricatti di suo marito.

Giuseppe, accecato dalla rabbia per il modo in cui è stato "cacciato di casa" da sua moglie, deciderà di attuare la sua vendetta e metterla nei guai? Lo scopriremo nel corso dei nuovi episodi di questa settima stagione, in onda da settembre in tv.