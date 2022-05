Nella quinta puntata in replica de Il Paradiso delle Signore 1, in onda venerdì 6 maggio su Rai 1, Vincenzo Iorio, lo zio di Teresa, sarà ormai uscito di prigione e continuerà a lavorare nella sartoria di famiglia, ma gli affari non andranno molto bene. Dopo che Pietro Mori ha aperto il Il Paradiso, infatti, molte attività hanno avuto dei grossi problemi, non essendo all'altezza del grande magazzino milanese. Nel frattempo tutti quanti attenderanno con trepidazione l'inaugurazione della Fiera a Milano e con l'occasione Pietro Mori chiederà a Vittorio Conti e agli altri collaboratori di ideare una pagina pubblicitaria.

Il Paradiso 1, quinta puntata: Quinto geloso di Anna

Nella quinta puntata della prima stagione de Il Paradiso delle Signore, che verrà trasmessa in replica venerdì 6 maggio, il commendatore Bertone si recherà a Milano in occasione della Fiera e si presenterà nella sartoria Iorio, per parlare con Vincenzo dei problemi che hanno avuto gli affari negli ultimi tempi: l'uomo è stato il primo fornitore della sartoria e al momento è rimasto anche l'unico. Per rimanere al passo con la concorrenza, Bertone ha dovuto acquistare nuovi macchinari e aggiornare gli operai, rischiando il fallimento. Frattanto Anna Imbriani (GiuliaVecchio) verrà accompagnata al lavoro dal suo fidanzato, ma una volta arrivata la donna si troverà in serie difficoltà, per colpa di Quinto: il giovane, infatti, provocherà Massimo, con lo scopo di farlo arrabbiare, poiché sarà sempre più geloso della relazione tra lui e la sua amata.

Andreina lascia il fidanzato per Pietro Mori

Andreina, figlia di Mandelli, deciderà di lasciare il suo fidanzato e promesso sposo Alberto, per amore di Pietro: la giovane, però, sarà ignara del piano organizzato da Mori nei confronti di suo padre e non avrà la minima idea che l'uomo la stia usando per altri scopi. Non ci vorrà molto prima che Andreina scopra la verità: la donna si recherà dal suo amato Pietro e gli annuncerà di aver lasciato per sempre Alberto.

La reazione di Mori sarà prevedibile, l'imprenditore, infatti, resterà assai meravigliato dalle parole della giovane Mandelli, così la rifiuterà e fuggirà via. Pietro andrà a cercare la signorina Mantovani e le chiederà di parlare con Andreina, per dirle addio al posto suo. La figlia del proprietario della banca, non riuscirà ad accettare di essere stata presa in giro e riterrà Pietro Mori un vero vigliacco.

Andreina sarà convinta che Mori si pentirà presto della sua decisione, ma non vorrà dargli troppa soddisfazione, così lascerà il suo ufficio senza fare troppi problemi. Prima di andar via dal Paradiso la donna darà uno schiaffo a Pietro, davanti a tutti i clienti.

Quinto aggredisce Massimo

Quinto sarà desideroso di proteggere la sua amata Anna e aggredirà Massimo, davanti al Paradiso delle Signore. Stavolta sarà stato Massimo a provocare il giovane ma, nonostante ciò, tutti penseranno il contrario e Quinto rischierà di essere licenziato da Pietro Mori. Infine, il commendatore Bertone farà la conoscenza di Pietro Mori e cambierà finalmente le sue prospettive future.