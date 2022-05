Nella settima stagione de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai 1 a partire da settembre, non mancheranno i colpi di scena soprattutto riguardo il cast. Nella nuova serie, infatti, i fan vedranno nuovi volti, come l'attrice Roberta Fradusco, la quale ha ufficializzato la sua presenza attraverso una foto pubblicata sul suo profilo ufficiale Instagram. Per quanto riguarda le anticipazioni, invece, nell'ultima puntata della sesta stagione, Gloria Moreau (Lara Komar) si è consegnata alle autorità e proprio per questo, nelle nuove puntate della soap opera milanese, la donna potrebbe trovarsi ancora in carcere: in questo caso, chi sarà la nuova capocommessa del grande magazzino?

Questa è una delle domande che molti fan si porgono negli ultimi giorni, ma in base a quello che è trapelato dagli spoiler, non ci sarebbero ancora conferme a riguardo.

Il Paradiso delle Signore 7: l'ipotesi del ritorno di Teresa Iorio

Nell'attesa di scoprire nel dettaglio le sorti di Gloria Moreau, un'altra curiosità riguarda Teresa Iorio, interpretata da Giusy Buscemi nelle prime due stagioni de Il Paradiso delle Signore. In una recente intervista rilasciata al settimanale Oggi, l'attrice che è in dolce attesa nel suo terzo figlio, non ha escluso il suo ritorno nel cast della soap opera milanese e in merito a ciò ha dichiarato: "Vedremo, chi lo sa, magari un cameo". Iorio, intanto, sarà impegnata sul set di "Un Passo dal Cielo 7", dove interpreta Manuela Nappi.

Una delle conferme, invece, è arrivata dall'attrice toscana Lucrezia Massari, che interpreta Flora Gentile Ravasi, la quale ha confermato la sua presenza nel cast de Il Paradiso delle Signore, attraverso una storia, sul suo profilo ufficiale Instagram.

Massimo Poggio conferma la sua presenza nel cast de Il Paradiso delle Signore 7

L'attore piemontese Massimo Poggio, che nella serie interpreta Ezio Colombo, ha confermato la sua presenza nella settima stagione de Il Paradiso delle Signore, anche lui attraverso una storia sul suo profilo ufficiale Instagram. Ricordiamo, inoltre, che le riprese della settima stagione sono partite lo scorso 30 maggio, pertanto è stato possibile scoprire in anticipo chi è stato confermato nel cast della soap opera milanese, oltre ai personaggi già menzionati: Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi), Salvatore Amato (Emanuel Caserio), Armando Ferraris (Pietro Genuardi), Roberto Landi (Filippo Scarafia), Irene Cipriani (Francesca Del Fa), Stefania Colombo (Grace Ambrose) e Marco Di Sant'Erasmo (Moisè Curia). L'attrice Gloria Radulescu, invece, già tempo fa, ha dichiarato che sarà lei stessa a far sapere quando e se tornerà a far parte del cast de Il Paradiso delle Signore.