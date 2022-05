L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 7 è confermato anche se, per il futuro, la soap rischia di sparire dal palinsesto della rete ammiraglia Rai.

Nel dettaglio, dopo il grande successo di questa ultima stagione che ha registrato ascolti molto lusinghieri, i vertici della tv di Stato hanno scelto di confermare il nuovo capitolo della soap opera ambientata nel grande magazzino milanese.

Tuttavia, le ultime indiscrezioni rivelano che l'eventuale ottava stagione della soap italiana potrebbe essere non essere inserita dal futuro palinsesto, a causa dei costi troppo elevati.

Confermate le nuove riprese de Il Paradiso delle signore 7

L'appuntamento con le riprese de Il Paradiso delle signore 7 è ufficialmente confermato. A darne notizia è stato l'attore Emanuel Caserio, che sui social ha anche anticipato la data ufficiale in cui ritornerà sul set assieme ai suoi colleghi. Il prossimo 30 maggio, infatti, tornerà ad aprirsi il set della soap opera per girare le nuove puntate che andranno a comporre la settima stagione.

Tuttavia, per vedere in onda i nuovi appuntamenti in prima visione assoluta, bisognerà attendere ancora un po' di tempo, dato che saranno trasmessi su Rai 1 solo a partire da metà settembre 2022.

Nuovi intrighi e passioni nella settima stagione della soap

Gli sceneggiatori della soap opera, quindi, si sono messi al lavoro per mettere a punto le nuove trame, gli intrighi, i colpi di scena e le passioni che animeranno il settimo capitolo del Paradiso delle signore.

Occhi puntati in primis sulle vicende della giovane coppia composta da Stefania e Marco: dopo che i due sono riusciti a far trionfare il loro amore, si ritroveranno a vivere questa favola insieme e non si esclude che possano anche maturare la decisione di convolare a nozze.

Spazio anche alle vicende della contessa Adelaide, la quale sarà pronta a vendicarsi di Umberto Guarnieri, dopo il tradimento con Flora Ravasi.

A rischio il futuro de Il Paradiso delle signore

Tuttavia, in attesa di vedere questa settima stagione de Il Paradiso delle signore, emergono già delle indiscrezioni non proprio positive sul futuro della soap.

A quanto pare, infatti, un'eventuale ottava stagione sarebbe a rischio, dato che in casa Rai si potrebbe valutare l'idea di cancellare la soap dal palinsesto della rete ammiraglia, per questioni legate ai costi di produzione.

Con il debutto della soap opera spagnola "Sei Sorelle", la Rai farebbe un test dal punto di vista Auditel, per cercare di capire se i prodotti importati dall'estero riescono a far presa sul pubblico della rete ammiraglia. Nel caso in cui il responso degli ascolti fosse positivo, non si esclude che i vertici Rai possano puntare su altre soap spagnole, con le quali sostituire Il Paradiso delle signore e ammortizzare i costi.