Riapre il set de Il Paradiso delle Signore 7. Alessandro Tersigni, alias Vittorio Conti, continuerà ad essere uno dei volti di spicco di questa nuova stagione della soap opera che ripartirà dalla metà di settembre nel daytime pomeridiano di Rai 1.

I colpi di scena non mancheranno e, a svelare i primi retroscena sui nuovi episodi, è stato proprio Tersigni. Questi non ha escluso a priori un eventuale ritorno di Marta Guarnieri, augurandosi poi una nuova storia d'amore per il suo personaggio.

Le prime novità de Il Paradiso delle signore 7

I protagonisti della settima stagione de Il Paradiso delle signore ritorneranno sul set a partire dalla fine di maggio per dare il via alle riprese delle nuove puntate che andranno in onda nel corso della stagione televisiva 2022/2023 come di consueto nel pomeriggio della rete ammiraglia Rai.

Vittorio Conti tornerà ad essere uno dei protagonisti della soap opera, e per lui potrebbero esserci diverse novità e sorprese. A parlarne, in un'intervista a Fanpage, è stato Alessandro Tersigni, il quale ha svelato le prime novità del settimo capitolo de Il Paradiso delle signore.

Marta e Vittorio di nuovo insieme ne Il Paradiso delle signore 7?

L'attore che interpreta il tenebroso e affascinante Vittorio Conti non ha escluso che possa esserci un rientro di sua moglie (nella soap) Marta Guarnieri, interpretata dall'attrice Gloria Radulescu.

Da un po' di tempo, i fan della soap opera si augurano di assistere ad un ricongiungimento tra Marta e Vittorio. Tutto ciò potrebbe verificarsi durante la settima edizione.

Alessandro Tersigni ha ricordato che Vittorio e sua moglie sono ancora sposati, poiché nell'Italia degli anni '60 - periodo in cui è ambientata la serie televisiva - non c'era ancora il divorzio.

"Questo non vuol dire che non possa tornare", ha svelato l'attore romano quando si è soffermato su un ipotetico rientro in scena di Marta Guarnieri nel corso de Il Paradiso delle signore 7.

Tersigni: 'Speriamo che Vittorio abbia una storia d'amore decente'

In attesa di scoprire se si concretizzerà o meno il ritorno di Marta durante le prossime puntate de Il Paradiso delle signore 7, Alessandro Tersigni si è augurato che per il suo personaggio, Vittorio, possa esserci una svolta dal punto di vista sentimentale.

"Speriamo che Vittorio Conti, almeno quest'anno, abbia una storia d'amore decente, perché in tutte le stagioni è stata una nota dolente", ha affermato l'artista capitolino.

In effetti, dopo l'addio di Marta, Conti non ha più ritrovato la felicità accanto ad una donna, eccezion fatta per il fugace avvicinamento con Tina Amato.