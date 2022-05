Il Paradiso delle Signore 7 andrà in onda a settembre su Rai 1 e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Marta Guarnieri (Gloria Radulescu) non calca il set della soap opera da circa due stagioni a causa soprattutto del flirt fugace avuto con Dante Romagnoli (Luca Bastianello), il quale ha fatto sì che tra la figlia del commendatore Umberto (Roberto Farnesi) e il marito Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) ci fosse un brusco allontanamento.

I telespettatori hanno potuto seguire da vicino le vicende del proprietario del grande magazzino milanese, mentre non sono stati messi al corrente su nulla o quasi delle dinamiche amorose legate alla vita di Marta nel momento in cui ha deciso di trasferirsi in pianta stabile negli Stati Uniti.

Quest'ultima potrebbe aver intrapreso una storia d'amore oltreoceano che magari vorrebbe coronare col matrimonio.

Tuttavia, prima di sposarsi, Guarnieri sarebbe costretta a chiedere al marito Vittorio l'annullamento delle loro nozze.

Marta potrebbe non accettare il flirt tra il padre Umberto e la stilista Flora

L'eventuale ritorno di Marta a Milano ne Il Paradiso delle Signore è atteso con ansia dai numerosi fan della fiction daily creata da Giannandrea Pecorelli. Anticipazioni ufficiali in merito non ce ne sono, anche se alcune dinamiche conclusive della sesta stagione della soap potrebbero far pensuare ad un'ipotetica capatina della figlia del commendatore nel capoluogo lombardo.

Il settimo capitolo della soap ha avuto un epilogo emozionante per Guarnieri senior e Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari).

Se da un lato il commendatore Umberto aveva deciso di porre fine al legame con la contessa Adelaide di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina), dall'altro lato il padre di Marta aveva deciso di dichiarare il suo amore alla giovane Ravasi, proponendosi anche di partire assieme a lei alla volta degli Stati Uniti.

Marta, però, potrebbe non accettare la storia tra il genitore e Flora, reputando quest'ultima troppo giovane per il padre, essendo più o meno coetanee.

Guarnieri jr potrebbe chiedere l'annullamento del matrimonio a Vittorio

Negli anni Sessanta - periodo temporale in cui è ambientato il Paradiso delle Signore - non era ancora contemplato il divorzio (legge varata nel 1970). L'unico modo per scindere il vincolo matrimoniale era tramite l'annullamento delle nozze concordato da entrambe le parti.

Qualora Marta avesse intrapreso un'importante storia d'amore oltreoceano e volesse sposarsi con la persona in questione, potrebbe tornare a Milano per chiedere al marito Vittorio l'annullamento delle nozze.

Come reagirebbe Conti dinanzi a quest'ipotetica richiesta della consorte?