Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 7, in onda da settembre in poi su Rai 1, potrebbero esserci dei clamorosi ritorni in scena.

Uno di questi potrebbe avere a che fare con Marta Guarnieri, la figlia del commendatore Umberto, assente ormai da un bel po' di tempo.

La donna potrebbe rimettere piede in città per fare chiarezza nella sua vita sentimentale con Vittorio Conti, ma potrebbe ritrovarsi anche sul piede di guerra con suo papà.

Marta potrebbe ritornare nel corso de Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, dopo che Marta aveva scelto di lasciare Milano e di trasferirsi in America per intraprendere un nuovo percorso lavorativo, di lei si sono perse le tracce.

La figlia di Umberto, dopo aver messo in stand-by il suo matrimonio con Vittorio Conti, ha scelto di voltare pagina e di lasciarsi alle spalle per un po' di tempo tutto quello che ormai non andava più nella sua vita.

Sta di fatto che, da quel momento in poi, di Marta si sono perse le tracce e la donna non è stata più presente nelle trame della soap opera pomeridiana di Rai 1.

Il colpo di scena, però, potrebbe esserci nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 7, le cui riprese sono in programma a partire da metà maggio.

Marta fa chiarezza con suo marito Vittorio Conti?

Uno dei colpi di scena, infatti, potrebbe avere a che fare proprio col ritorno della Guarnieri, la quale potrebbe rimettere piede in città dopo un lunghissimo periodo di assenza.

E, in tal caso, la sua presenza non passerebbe affatto inosservata. In primis perché Marta si ritroverebbe per forza costretta a fare un bilancio della sua vita sentimentale e quindi a mettere in discussione il suo legame con Vittorio Conti.

Dopo essere stati distanti per così tanto tempo, i due potrebbero finalmente affrontare il discorso e cercare di capire che piega far prendere al loro matrimonio.

Proseguire insieme questo "viaggio" oppure dirsi addio definitivamente e quindi avviare le procedure per un possibile divorzio?

Marta sul piede di guerra con suo padre Umberto ne Il Paradiso 7?

Ma, il ritorno di Marta, potrebbe metterla anche sul piede di guerra con suo padre Umberto. La donna, infatti, potrebbe non vedere di buon occhio la nuova relazione con Flora Ravasi, decisamente più giovane del commendatore Guarnieri di svariati anni.

Marta, quindi, potrebbe non trovarsi d'accordo con la scelta del padre di troncare il rapporto con Adelaide e gettarsi a capofitto in questa nuova storia d'amore.

Come se non bastasse, poi, Marta verrebbe a conoscenza del fatto che suo padre ha perso le quote legate alla gestione del Paradiso delle signore, passate prima nelle mani di Dante Romagnoli e attualmente in quelle della contessa Adelaide, co-proprietaria del negozio assieme a Vittorio.