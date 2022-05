Il Paradiso delle Signore 7 è in fase di preparazione. La fortunata soap opera del primo pomeriggio di Rai 1 tornerà in onda a partire da settembre e per tutta la durata della stagione tv 2022/2023, in prima visione assoluta.

I colpi di scena non mancheranno e, uno di questi potrebbe avere a che fare con Vittorio Conti. Dopo un periodo decisamente burrascoso dal punto di vista professionale, Vittorio potrebbe ritrovare il sorriso in questa settima stagione e anche un po' di pace dal punto di vista sentimentale, con una delle veneri che popolano il celebre grande magazzino.

Vittorio ritrova l'amore ne Il Paradiso delle signore 7?

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che risulta essere confermatissima la presenza di Alessandro Tersigni nel cast di questa nuova stagione.

L'attore che veste i panni del tenebroso Vittorio Conti, continuerà ad essere uno dei protagonisti indiscussi della popolare soap che continua ad ottenere ottimi risultati d'ascolto anche con le repliche della prima storica stagione.

Per Vittorio, quest'anno, potrebbe esserci una clamorosa svolta dal punto di vista sentimentale. Dopo un lungo periodo in cui ha dovuto rassegnarsi per la fine del suo matrimonio con Marta Guarnieri, ecco che Conti potrebbe ritrovarsi a voltare pagina.

Dopo Marta, Vittorio si avvicina a Maria nelle nuove puntate de Il Paradiso 7?

Durante le puntate della sesta stagione, si è notato un certo feeling speciale tra Vittorio e la giovane Maria, una delle veneri più acclamate e brave del negozio.

Vittorio è stato al fianco della ragazza quando è stata lasciata dal suo fidanzato, rivelandosi una vera e propria spalla amica sulla quale poter contare, mettendo da parte il vincolo lavorativo che li unisce.

Tale rapporto potrebbe crescere sempre più in vista della settima stagione de Il Paradiso delle signore. Del resto, dopo che Flora ha rassegnato le sue dimissioni come stilista del negozio, non si esclude che Vittorio possa prendere proprio in considerazione l'ipotesi di promuovere Maria.

Maria e Vittorio potrebbero fidanzarsi nella settima stagione

La venere, quindi, potrebbe diventare la nuova stilista del Paradiso e, questo rapporto sempre più stretto con Vittorio, potrebbe far nascere l'amore tra i due.

Non si esclude quindi, che nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 7 previste da settembre su Rai 1, Vittorio e Maria possano scoprire di essere fatti l'uno per l'altro e quindi di essersi innamorati.

In tal caso, per Vittorio sarebbe un vero e proprio trionfo, dato che dimostrerebbe in primis a se stesso, di essersi finalmente lasciato alle spalle, la sofferente delusione che gli è stata inflitta da Marta.