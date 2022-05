Sono iniziate oggi le riprese delle nuove puntate Il Paradiso delle Signore 7 delle nuove puntate che andranno in onda a settembre. Gli episodi inediti partiranno i primi del mese, come ha dichiarato Vanessa Gravina - alias Adelaide Di Sant'Erasmo a Domani è un altro giorno. Arrivano nel frattempo le prime anticipazioni, che preannunciano una stagione ricchissima di trame interessanti che non mancheranno di coinvolgere i telespettatori, che hanno premiato la soap con ascolti record sin dalla prima puntata. Una delle grandi protagoniste sarà Adelaide, che si ritroverà a gestire il grande magazzino con Vittorio, essendone diventata comproprietaria.

Insieme agli affari, la contessa si districherà anche nella sua tormentata vita amorosa, che ha preso una piega inaspettata dopo che Umberto l'ha tradita con Flora, la giovane stilista figlia di Achille Ravasi. Anche per Conti si aprono nuove porte, sia in ambito lavorativo che personale. Ultimamente non è stato per nulla fortunato in amore ma pare che possa riscattarsi molto presto.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 7: Vittorio trova l'amore?

Da diverso tempo, Conti non riesce a essere felice al fianco di una donna. Dopo il disastroso epilogo del matrimonio con Marta, si è avvicinato a Tina, tornata a Milano. Peccato che la loro relazione sia durata pochissimo, interrotta dall'arrivo di Sandro, il marito della giovane Amato.

Vittorio ha fatto un gesto molto generoso, aiutando l'ex coppia a ritrovare la sintonia di un tempo.

Che dire poi di Beatrice, che gli è sfuggita tra le mani finendo tra le braccia del suo acerrimo rivale Dante? Tra i due c'è sempre stato feeling, che tuttavia non si è mai trasformato in qualcosa di più serio.

Stando ad alcune indiscrezioni, pare che Vittorio trovi l'amore nella nuova stagione e che la prediletta sia Maria; ancora tutto da vedere, in quanto si tratta di voci.

E' invece certo il ritorno di una vecchia conoscenza di Conti che gli darà del filo da torcere.

Chi torna nelle nuove puntate Il Paradiso delle Signore 7

Tra i probabili ritorni inaspettati negli episodi inediti Il Paradiso delle Signore c'è Mandelli, interpretato da Corrado Tedeschi. A lasciare una porta aperta è stato lo stesso attore, che ha detto: ''Mi spiace essere uscito così presto dalla soap, ma chissà''.

Ci risulta comunque difficile che Carlo possa rientrare, visto che è morto.

Sicuro è invece il ritorno di Ada Manetti, interpretata da Desirèe Noferini. A dimostrarlo, una foto dell'attrice sul set de Il Paradiso 7. Che cosa vorrà ora la donna che si spacciò per la sorella di Vittorio, con il solo intento di truffarlo? Non resta che attendere nuove indiscrezioni per scoprirlo.