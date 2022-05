C'è già grande curiosità per le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 7 che andranno in onda a settembre e le indiscrezioni corrono veloci. L'ultima puntata della soap in onda su Rai 1 ha visto Marcello e Ludovica separati, ma non certo per volere della bella Brancia. A prendere la dolorosa decisione è stato Barbieri, che si è sentito inadeguato e non all'altezza della fidanzata. Certo Flavia ha contribuito a questa conclusione, con la sua farsa del fingersi malata per farsi pagare il finto intervento da Torrebruna. Questa trama si intreccia con quella che riguarda Adelaide, decisa a vendicarsi del tradimento di Umberto, che ha preferito a lei Flora.

Vediamo come e perché.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 7, Flora e Umberto innamorati

Se pensate che la scelta di Umberto sia stata dettata solo da un impulso del momento, sbagliate. Guarnieri ha messo in gioco tutto per stare con Flora, arrivando a lasciare la prestigiosa villa. Nella nuova stagione de Il Paradiso delle Signore, Umberto e la giovane Ravasi saranno nel cast e continueranno la loro storia d'amore, ma non senza ostacoli.

Adelaide è furiosa per il voltafaccia di Umberto e ha giurato vendetta. Tutto sarà più facile, ora che ha in mano le quote di Guarnieri del grande magazzino e che, di certo, non ha alcuna intenzione di ridargli. Ma cosa ha davvero in mente la bella Sant'Erasmo?

Marcello diventa ricco grazie ad Adelaide?

Una prima ipotesi prende la strada della vendetta sul piano economico. La contessa potrebbe decidere di cedere le quote a Marcello, che diventerebbe ricco e cambierebbe completamente vita.

L'ascesa sociale di Barbieri è stata ipotizzata anche dallo stesso attore che lo interpreta. In un suo post su Instagram, infatti, Pietro Masotti ha lanciato frasi sibilline che hanno fatto riflettere i fan della soap Il Paradiso delle Signore.

Ma c'è un'altra possibilità, ancora più oscura, che si sta facendo spazio.

Flora e Marcello insieme? Il Paradiso delle Signore 7 anticipazioni

Nelle nuove puntate che andranno in onda a settembre, Adelaide potrebbe fare le sue mosse in un altro modo. La contessa è disposta a tutto pur di far soffrire Umberto e non guarderà in faccia nessuno.

Marcello, del resto, rivuole Ludovica nella sua vita e ha accettato l'aiuto della contessa. E allora perché non farla ingelosire corteggiando Flora? Se Barbieri accettasse, Adelaide prenderebbe due piccioni con una fava.

Già, perché se da un lato minerebbe la storia d'amore tra Umberto e Flora, dall'altro Ludovica potrebbe ingelosirsi per l'avvicinamento tra l'ex fidanzato e la giovane Ravasi, facendo chiarezza sui suoi sentimenti.

Che cosa succederà davvero negli episodi inediti? Non resta che attendere le prime anticipazioni Il Paradiso delle Signore 7 per fare un po' di chiarezza su questa delicata situazione. Di certo, qualcuno finirà per soffrire, visto che Adelaide non agirà con mano leggera.