Ecco le trame delle repliche della soap opera italiana 'Il Paradiso delle Signore', interpretato fra gli altri da Giuseppe Zeno (Pietro Mori), Alessandro Tersigni (Vittorio Conti), Corrado Tedeschi (Carlo Mandelli), Gloria Radulescu (Marta Guarnieri) e Giusy Buscemi (Teresa Iorio). Le puntate si riferiscono agli episodi che andranno in onda in replica dal 23 al 27 maggio 2022, tutti i giorni su Rai 1 a partire dalle ore 15:50.

Le vicende delle prossime puntate saranno principalmente incentrate sulla possibile carriera di Teresa nella moda, sui piani di vendetta di Carlo Mandelli, sul triangolo formato da Vittorio, Teresa e Pietro, sulla scomparsa di quest'ultimo e sul naufragio dell'Andrea Doria.

Mandelli vuole vendicare la morte del fratello

Le trame delle repliche de 'Il paradiso delle signore' ci segnalano che Vittorio si renderà conto del talento di Teresa e la spronerà ad intraprendere la carriera di stilista. La ragazza dubiterà inizialmente delle sue capacità per poi accettare di mostrare almeno i suoi modelli a Pietro. In seguito, si impegnerà a convincere Mori ad aiutarla a realizzare la sua collezione. Dopo vari tentennamenti, Vittorio e Teresa ammetteranno di provare dei sentimenti l'uno per l'altra, iniziando a fare coppia fissa. Nel frattempo, Pietro dovrà affrontare una situazione molto più spinosa, soprattutto a causa di Carlo Mandelli. Quest'ultimo, infatti, sarà sempre più deciso nel voler vendicare la morte di suo fratello, convinto che il colpevole sia Mori.

Carlo tenterà di trovare le prove necessarie per incastrarlo, non riuscendoci. A quel punto, incaricherà il suo scagnozzo Cazzaniga per ucciderlo.

Pietro corteggia Teresa

Vittorio e Pietro si troveranno ad affrontare una difficile situazione che potrebbe minare la loro amicizia: entrambi provano dei sentimenti per Teresa. Vittorio deciderà di dichiararsi alla giovane Iorio per farle capire che le sue intenzioni sono serie, mentre Pietro non riuscirà più a fingere di avere dei sentimenti per Andreina.

Capito ciò, Mori cercherà di riconquistare Teresa, organizzandole un romantico appuntamento al parco. In quel occasione, Pietro le farà conoscere Ettore, l'uomo che si è preso cura di lui da quando arrivò a Milano all'età di sedici anni. La serata scorrerà tranquillamente fino a quando non arriverà la notizia che la nave Andrea Doria è naufragata.

La notizia sconvolgerà Pietro, da sempre amico del ragionier Galli. Quest'ultimo, infatti, aveva il fratello a bordo della nave. Teresa scoprirà il segreto di Pietro ma non riuscirà a confrontarsi con lui perché l'uomo sembra essere sparito. La situazione economica del Paradiso precipiterà, spingendo Vittorio ad ideare un piano vincente per risollevare le sorti del negozio. Travolto dal peso delle responsabilità, Vittorio deciderà di licenziarsi per poi cambiare idea grazie al discorso accorato di Teresa.