Cresce l'attesa per la settima stagione de Il Paradiso delle signore, la fortunata soap opera del primo pomeriggio che tornerà in onda nel corso della prossima annata televisiva.

Da settembre, infatti, gli spettatori avranno modo di ritrovare tutto il cast della seguitissima serie del daytime di Rai 1, come sempre nel consueto orario pomeridiano e, intanto, emergono le prime indiscrezioni su ciò che potrebbe succedere.

In questo settimo capitolo, infatti, Vittorio Conti potrebbe ritrovarsi ad avere a che fare con una sua vecchia conoscenza: trattasi di Teresa Iorio, protagonista delle prime due stagioni della serie.

Vittorio presente nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, la settima stagione de Il Paradiso delle Signore, in onda dal mese di settembre in prima visione assoluta Rai, continuerà ad emozionare ed entusiasmare gli spettatori.

I colpi di scena non mancheranno così come non mancheranno le sorprese che sicuramente emozioneranno gli spettatori e il vasto pubblico della soap opera pomeridiana di Rai 1.

Al centro dell'attenzione continueranno ad esserci le vicende di Vittorio Conti, riconfermato anche in questo settimo capitolo, interpretato come sempre da Alessandro Tersigni.

Teresa potrebbe ritornare nella settima stagione

Vittorio, quindi, sarà ancora una volta al centro delle trame, degli intrighi e le passioni che animeranno questa nuova stagione de Il Paradiso delle signore.

E, per lui, potrebbe esserci anche un ritorno del tutto inaspettato ma che sicuramente farebbe felici i fan. Purtroppo, però, non si tratta di sua moglie Marta Guarnieri, che ormai ha scelto di trasferirsi stabilmente in America dove ha intrapreso un nuovo percorso di vita e professionale.

A Milano, nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 7, potrebbe riaffacciarsi Teresa Iorio, la venere protagonista indiscussa delle prime due stagioni della soap, che attualmente stanno andando in onda in replica nel pomeriggio di Rai 1.

Vittorio ritroverà la sua ex fiamma Teresa ne Il Paradiso delle signore 7?

A lanciare questa indiscrezione è stata proprio l'attrice Giusy Buscemi in una recente intervista, dove non ha escluso a priori un possibile ritorno in scena di Teresa nel corso del nuovo capitolo della soap opera, che occuperà l'intera stagione televisiva 2022/2023.

L'attrice che ha vestito i panni di Teresa, infatti, ha lasciato aperta la possibilità di un eventuale ritorno della venere in questa settima stagione. "Vedremo", ha dichiarato l'ex Miss Italia aggiungendo poi che magari Teresa potrebbe tornare anche solo per un cameo.

In tal caso, Vittorio Conti si ritroverebbe ad avere a che fare con la sua vecchia fiamma, che un po' di anni prima gli aveva rapito il cuore.