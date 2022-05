La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore è volta al termine con un finale che si è soffermato molto sul personaggio di Gemma. La ragazza, nel corso delle puntate conclusive, ha dato il peggio di sé, dimostrando di essere molto perfida: infatti ha ricattato Stefania per spingerla a lasciare Marco. Quest'ultimo, tuttavia, è molto innamorato della giovane Colombo, e pertanto non vuole riavvicinarsi alla sua ex.

Al momento non ci sono ancora anticipazioni ufficiali, ma le nuove puntate de Il Paradiso che andranno in onda a partire da settembre, potrebbero riservare non poche sorprese riguardo al personaggio della giovane Zanatta.

Il Paradiso 6: la giovane Zanatta ossessionata da Marco

Marco e Gemma sono state due new entry della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore. I due fin dal primo momento hanno dimostrato di essere in perfetta sintonia caratteriale. In particolar modo la giovane Zanatta ha rivisto nel nipote di Adelaide tutto ciò che aveva sempre sognato: bellezza, eleganza e soprattutto ricchezza.

Fra i due giovani è nata ben presto una storia d'amore, nonostante Marco non sia sembrato mai troppo convinto di questo rapporto. Il rampollo, del resto, ha sempre goduto di fama di play boy e non sembrava avere il physique du role del fidanzato fedele. Tuttavia la loro relazione è andata avanti per diversi mesi, con tanto di cena in casa Colombo.

Al contempo, però, Sant'Erasmo ha avuto modo di entrare in contatto con Stefania, apprezzandone le doti personali e professionali. Gemma, avendo un rapporto morboso con Marco, non ha mancato di mostrare gelosia nei confronti della sorellastra.

Nella settima stagione la figlia di Veronica potrebbe dimenticare il suo ex

Verso la fase conclusiva della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore, Gemma ha iniziato a diventare sempre più ossessiva nei confronti del fidanzato, spingendo Stefania a lasciare la redazione, pur di non avere contatti con Marco.

Tuttavia, quest'ultimo non sembrava essere indifferente alla giovane Colombo, nutrendo non pochi dubbi riguardo al rapporto con Gemma. Il nipote di Adelaide ha dunque deciso di interrompere il suo fidanzamento con la figlia di Veronica, facendola soffrire molto. Gemma, però, nonostante gli errori commessi, potrebbe avere una seconda possibilità per essere felice.

La ragazza, infatti, nel corso dei nuovi episodi potrebbe "dimenticare" Marco Sant'Erasmo ed essere pronta ad innamorarsi di nuovo e ritrovare l'amore con un altro uomo, magari una new entry della settima stagione de Il Paradiso.