Proseguono gli appuntamenti con le repliche de Il Paradiso delle Signore. Nella prima stagione, attualmente in onda su Rai 1, il proprietario del magazzino è Pietro Mori, il quale viene continuamente ostacolato da Carlo Mandelli, il nuovo direttore della banca. Inoltre, Teresa Iorio giunge a Milano per cambiare radicalmente la sua vita e ottiene un posto come Venere all'interno del Paradiso.

Nuovi sviluppi ci saranno nel corso dell'episodio trasmesso questo mercoledì 4 maggio.

Giuseppe va a Milano

I riflettori continuano a essere puntati su Teresa e la sua famiglia.

Il padre della ragazza, Giuseppe, riceve una telefonata inaspettata dalla moglie di suo fratello Vincenzo e si preoccupa particolarmente. Così decide di raggiungere sua figlia nella città meneghina con l'intento di riportarla in Sicilia con lui.

Tuttavia, appena arriva a Milano, viene informato della difficile situazione che sta vivendo suo fratello. Attualmente, infatti, egli si trova in prigione con l'accusa di aver dato fuoco al furgone di Pietro Mori. Pertanto il signor Iorio preferisce aspettare che la vicenda venga chiarita e che tutto si sistemi. Quindi posticipa la sua partenza e quella di sua figlia.

Il Paradiso delle signore: Teresa viene accusata ingiustamente

Nel frattempo, al Paradiso delle Signore l'interno staff si rende conto che stanno avvenendo dei piccoli furti.

Pertanto, Monica, una delle giovani ragazze che ha partecipato alle selezioni per diventare una Venere, ma che è stata scartata, accusa Teresa Iorio di essere l'autrice dei misfatti, essendo invidiosa di lei.

Ovviamente la giovane ragazza siciliana non digerisce l'idea di essere stata additata ingiustamente come una ladruncola e cerca, in tutti i modi, di evitare di essere licenziata.

Grazie alla sua grande tenacia e al suo spirito di osservazione, infatti, Teresa trova il responsabile e riesce a mantenere intatto il suo posto di lavoro.

Teresa vorrebbe lasciare Milano

Carlo Mandelli continua a mettere sotto forte pressione il direttore del Paradiso delle Signore e Pietro Mori pensa a un modo per far sì che la sua situazione economica migliori.

Pertanto, per cercare di entrare nelle grazie dello spietato direttore di banca, inizia a frequentare proprio sua figlia, Andreina. Quest'ultima, ovviamente, è ignara dei secondi fini di Mori.

Infine, nonostante Teresa sia riuscita a dimostrare di non essere lei la ladra che si aggira all'interno del magazzino decide comunque di lasciare il suo lavoro. Si reca da Pietro e gli confessa di avere intenzione di tornare in Sicilia per problemi familiari.