Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con la soap il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:50 in versione ridotta. I telespettatori fanno un tuffo nel passato, con l'esattezza nel 1956, quando tutto ha avuto inizio. Il magazzino, all'epoca, apparteneva a Pietro Mori ed era totalmente diverso da com'è diventato di recente. Inoltre, i riflettori in questi episodi sono puntati su una giovane ragazza siciliana, Teresa Iorio, la quale lascia il suo piccolo paesino di origine per intraprendere una nuova strada in una grande città.

Giunge a Milano, dove entra in contatto proprio con il direttore del noto atelier meneghino. Da questo momento, la sua vita cambia radicalmente e attira subito l'attenzione del signor Mori e del pubblicitario del magazzino, Vittorio Conti.

Il bacio al Paradiso delle Signore

Nel corso del prossimo episodio, in onda domani 12 maggio su Rai 1 a partire dalle 15:50, Teresa Iorio è delusa per la situazione che sta vivendo con il direttore del Paradiso. Da quando si sono scambiati un bacio, tra i due è calato il gelo. La giovane Venere, d'altronde, ha sperato che potesse nascere qualcosa di importante. Tuttavia, essendo una ragazza dai sani principi, non si sarebbe mai lasciata trasportare dalla passione se non avesse provato dei forti sentimenti nei confronti di Pietro.

Dopo l'imbarazzo iniziale, Teresa decide di affrontare di petto il direttore del magazzino, ma non ottiene il risultato sperato. Purtroppo per lei, quest'ultimo non ha dato la stessa importanza al bacio che si sono scambiati. D'altro canto, però, la giovane Venere non è a conoscenza dei problemi che sta affrontando Mori e capisce di essersi soltanto illusa.

Nel frattempo, il pubblicitario del Paradiso delle Signore ne approfitta

Pietro Mori è molto impegnato nel dover cercare di risolvere la sua situazione finanziaria. Da troppo tempo, ormai, si ritrova con le spalle al muro. Carlo Mandelli, infatti, il direttore della banca che sovvenziona Il Paradiso delle Signore lo ricatta di continuo perché è intenzionato a rovinarlo del tutto per vendicare la morte di suo fratello Umberto.

Purtroppo, quindi, la situazione che sta vivendo il direttore del magazzino non è affatto semplice. Pertanto, non ha tempo per pensare ai sentimenti che nutre nei confronti di Teresa. Dopo aver ammesso di esserne innamorato, si è ritrovato costretto a fare un enorme passo indietro. Adesso, tutta la sua attenzione è focalizzata sul suo piano per cercare di salvare la sua reputazione e il suo amato Paradiso delle Signore. L'unica sua arma vincente è Andreina ed intende sfruttarla al meglio. Deve giocare bene le sue carte, poiché non deve assolutamente scoprire di essere soltanto una pedina nelle mani di Pietro.