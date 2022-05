La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore è volta al termine. La Rai, in attesa dei nuovi episodi, in onda dal prossimo settembre, ha deciso di trasmettere le repliche della prima stagione. Le puntate sono state riadattate alle versione daily, dato che, in principio, la soap era nata con il format di fiction, andando in onda con un unico appuntamento settimanale. Le anticipazioni relative alle puntate che andranno in onda sino al 13 maggio svelano nuovi colpi di scena. Fra Mori e Teresa ci sarà un bacio, al quale la giovane non riuscirà a non pensare.

La ragazza, in preda all'imbarazzo, cercherà di evitare Pietro. Quest'ultimo, intanto, comprenderà di essere vittima di una strategia di vendetta a causa di un delitto di guerra. Mori capirà che l'unica soluzione possibile per evitare il ricatto sia quella di unirsi ad Adreina. Pertanto inizierà a corteggiarla solo per un doppio fine, pur essendo innamorato di Teresa.

Il Paradiso, repliche al 13 maggio: Pietro e Teresa si baciano

Nel corso delle puntate de Il Paradiso in replica sino al 13 maggio, Pietro e Teresa si scambieranno un bacio. La ragazza non riuscirà a ignorare questo momento di vicinanza fra lei e il direttore. Pertanto nei giorni successivi, la giovane Iorio farà di tutto per evitare di incontrare Mori.

Tuttavia, almeno per le altre Veneri, non è un segreto la sintonia che si è instaurata fra i due.

Il Paradiso, trame sino al 13/5: Mori scopre di essere al centro di una vendetta

Stando alle anticipazioni delle puntate de Il Paradiso che saranno trasmesse sino al 13 maggio, Mori apprenderà il motivo dell'astio di Mandelli nei suoi confronti.

Il direttore del grande magazzino è difatti vittima di una vendetta da parte del banchiere, convinto che Mori sia responsabile della morte di suo fratello. A questo punto l'imprenditore comprenderà che l'unica soluzione per salvare la sua azienda sia quella di frequentare Andreina, consapevole che la giovane Mandelli abbia un debole per lui.

L'uomo, pertanto, inizierà a corteggiarla solo per un secondo scopo. Al contempo, però, si professerà innamorato di Teresa, facendo illudere la giovane Iorio.

Il Paradiso, episodi fino al 13 maggio: Vittorio si avvicina a Teresa

Gli spoiler degli episodi de Il Paradiso delle Signore, in onda fino al 13 maggio, svelano che Pietro deciderà di chiedere la mano di Andreina. Mori vorrà organizzare una proposta di matrimonio degna del lignaggio della signorina Mandelli. Vittorio, a questo punto, ne approfitterà per riavvicinarsi a Teresa. Tuttavia, dopo poco, dovrà allontanarsi per questioni di lavoro. Ben presto il padre di Conti verrà a mancare, e Teresa deciderà di organizzare qualcosa per far sentire la vicinanza dello staff al pubblicitario, in un momento così difficile.