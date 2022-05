Blind ha avuto un crollo emotivo all'Isola dei Famosi. Scendendo nel dettaglio, il concorrente nella 13^ puntata - in onda lunedì 2 maggio su Canale 5 - ha ammesso di essere stanco delle offese di alcuni concorrenti. Il diretto interessato ha fatto sapere che spesso viene dipinto come un ragazzino e un burattino, quindi ha chiesto più rispetto.

Lo sfogo del rapper

La 13^ puntata dell'Isola dei Famosi è stata piuttosto movimentata. In Palapa, Blind è scoppiato in lacrime. In studio Ilary Blasi, dopo avere notato la scena, ha chiesto al concorrente cosa fosse accaduto.

A quel punto il rapper ha vuotato il sacco: "Sono arrivato al limite". Il diretto interessato ha spiegato di essere costantemente insultato da alcuni compagni d'avventura presenti in Honduras. Stando alla versione di Blind, Nicolas Vaporidis lo avrebbe preso di mira: "La pazienza l'ho finita, certe parole mi fanno male". Come un fiume in piena il giovane concorrente ha sostenuto di essere stato dipinto come un ragazzino e un burattino dall'attore romano. Inoltre, il rapper ha insinuato che in più occasioni Nicolas lo abbia definito un c....

Sulla base di quanto dichiarato il diretto interessato ha chiesto rispetto. Poi, Blind ha fatto notare che non è un bell'esempio quello che stanno dando sul piccolo schermo alcuni concorrenti dell'Isola dei Famosi.

Ilary Blasi consola il concorrente

Dopo avere ascoltato lo sfogo di Blind, Ilary Blasi ha dato il bastone e la carota al naufrago. Scendendo nel dettaglio, la conduttrice ha chiesto al concorrente dell'Isola dei Famosi di avere un linguaggio più consono visto che il Reality Show viene trasmesso in diretta.

Successivamente Blasi ha cercato di consolare il concorrente: "Tu ti senti un burattino?

No, allora questo è l'importante". Secondo il punto di vista della presentatrice, Blind dovrebbe continuare l'avventura per la sua strada senza pensare al giudizio degli altri concorrenti.

A tal proposito Ilary Blasi ha consigliato a Blind di continuare l'Isola dei Famosi come meglio crede.

Caos all'Isola dei Famosi

La puntata del 2 maggio dell'Isola dei Famosi è stata caratterizzata da numerosi scontri al vetriolo.

Laura Maddaloni ha insinuato che Nicolas le abbia messo le mani addosso, tanto da minacciare azioni legali. Dal canto suo, l'attore ha minacciato querele per calunnia.

Successivamente c'è stato un litigio tra Vaporidis e Clemente Russo: il primo ha sostenuto di essere stato minacciato dal campione olimpico. Durante la diretta della 13^ puntata, Alessandro Iannoni - figlio di Carmen Di Pietro - si è scagliato contro i coniugi Laura Maddaloni e Clemente Russo.