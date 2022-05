Nel reality show di Mediaset L’Isola dei Famosi tra la privazione, la fame e la mancanza dai propri cari, c’è spesso spazio anche per le tenerezze. Tra Alessandro Iannoni e Maria Laura De Vitis in queste ore è arrivato, seppur per gioco, un bacio. La madre di lui, Carmen Di Pietro, però pare essere piuttosto scettica sul rapporto tra i due.

Le parole di Carmen dopo il bacio tra suo figlio e Maria Laura

A L’Isola dei Famosi Edoardo Tavassi ha organizzato una specie di gioco della bottiglia, per far scambiare un bacio ai due naufraghi Alessandro e Maria Laura.

Dopo che i due concorrenti dell'Isola si sono baciati, immediatamente è arrivata la reazione di Carmen Di Pietro. La mamma di Alessandro ha affermato: “Io sto valutando tutta la situazione tra lei e mio figlio. Non vorrei che lei abbia intenzione conquistare Alessandro giusto per dire di averlo conquistato. Se mi accorgo che Maria Laura prende in giro mio figlio, io mi arrabbio veramente, parola mia”.

Lo sfogo di Carmen Di Pietro è poi proseguito: "Se mi chiedi se ho fiducia di lei dico no. Conosce troppe cose di me è come se si fosse studiata il mio personaggio. Lei mi dice esattamente quello che io voglio. Questo mi spaventa moltissimo. Se Alessandro vuole provare questa relazione, se lei è falsa, poi mi soffre moltissimo lui".

Fabrizia e Mercedesz parlano di Maria Laura De Vitis

A quanto pare intanto la nuova arrivata Maria Laura De Vitis non sembra essersi integrata con il resto del gruppo sull'Isola dei Famosi. Ad esempio Fabrizia Santarelli non ha gradito molto il comportamento della naufraga, rivelando: "Maria Laura è molto diversa da come l’ho conosciuta fuori è una falsa, è molto interessata a creare delle dinamiche di gioco (...) Lei ha deciso di diventare il clone di Carmen e compiacendo Carmen crede di compiacere anche Alessandro.

La vedo molto impostata che è un modo carino per dire falsa".

A parlare dell'ex compagna di Paolo Brosio è stata in queste ore anche l'altra concorrente Mercedesz Henger. Durante un confessionale la naufraga ha detto: "Alessandro è un ragazzo carinissimo e Maria Laura recita per piacere a Carmen (...) Lei è più brava a farselo piacere anche se a me ha detto mille volte che a lei i ragazzi più piccoli non piacciono. Appena approdata in Honduras si è fiondata su Carmen. Penso che sia una ragazza costruita e un po’ furbetta che ha deciso di rimanere in gioco creando situazioni che neanche lei vuole vivere".