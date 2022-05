Dvora Ancona è un medico chirurgo specializzato in medicina estetica, attiva su Tik Tok e talvolta anche ospite nei salotti di Barbara d'Urso. A poche ore dalla 18^ puntata dell'Isola dei Famosi, la dottoressa ha sostenuto sui social che in Honduras sarebbero presenti dei chirurghi estetici per fare trattamenti di bellezza ai naufraghi. Ovviamente si tratta solo di sue supposizioni personali, in quanto non c'è nulla di confermato dalla produzione del reality show.

La versione della dottoressa Ancona

Dvora Ancona ha puntato il dito contro l'Isola dei Famosi, facendo diverse insinuazioni molto esplicite: “Qualcosa è cambiato a L’Isola.

Qualcuno è stato appena riempito come un maialino. Abbiamo capito che qui a L’Isola vanno anche i medici estetici o chirurghi plastici. Qualcuno dei miei colleghi ha accettato di andare. Ancora lei, Carmen Di Pietro. Isola dei Famosi, anzi L’Isola dei rifatti all’Isola, questo è. Io ci tengo a dire a tutti che per me lei è cambiata da una settimana a questa parte. Le vedo gli zigomi più gonfi e soprattutto il botulino appena fatto".

Poi la dottoressa ha aggiunto: "Vuol dire che qualcuno passando a L’Isola dei Famosi, come se fosse un posto dietro l’angolo, le ha fatto tutti i trattamenti. Secondo voi è vero? per me sì. Lei è stata rifatta una settimana fa, perché prima aveva la faccia diversa.

Adesso è tutta rimpolpata. Carmen ha qualcuno che è andato lì e ha rifatto lei e anche gli altri. Non da tre, ma un medico l’ha rifatta da una settimana”.

Nel mirino della dottoressa c'è anche Lory Del Santo

Stando alla segnalazione della dottoressa Dvora Ancona, anche Lory Del Santo avrebbe ricevuto un ritocchino estetico all'Isola dei Famosi: “Ci risiamo, ma che Isola dei Famosi è?

Tutti vanno lì e poi cambiano all’improvviso. Una settimana fa Lory Del Santo era screpolata e magra e adesso è un fiore? Guardate come è riempita in faccia. Anche lei come Di Pietro e come altri sono stati ripassati a L’Isola. Quindi vuol dire che esattamente una settimana fa qualche medico chirurgo è atterrato sull’isola ed ha rimesso a posto la loro faccia.

Ne ho quasi la certezza”

Come spiegato in apertura, si tratta solo di un’opinione della dottoressa Dvora Ancona. in quanto la produzione de L'Isola dei Famosi al momento non ha confermato nè smentito la presenza di chirurghi estetici volati in Honduras per fare ritocchi ai concorrenti del reality show di Mediaset.