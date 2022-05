Durante la 13^ puntata dell'Isola dei Famosi, in onda lunedì 2 maggio su Canale 5, Edoardo Tavassi e Alessandro Iannoni hanno ricevuto un provvedimento disciplinare. I due naufraghi, dopo essere stati messi al corrente di non dire nulla sull'arrivo di due nuove naufraghe, non hanno mantenuto il silenzio. Di conseguenza, fino alla puntata di lunedì saranno "legati" dalla cintura.

Che cosa hanno fatto i due naufraghi?

L'Isola dei Famosi è stata prolungata fino al 27 giugno. Di conseguenza, la produzione ha deciso di mandare in Honduras altre tre concorrenti.

Dal momento che Edoardo Tavassi e Alessandro Iannoni sono alla ricerca dell'anima gemella, Ilary Blasi si era adoperata per portare al Reality Show la donna ideale per i due concorrenti. Nelle ultime due puntate dell'Isola dei Famosi, Edoardo e Alessandro sono stati messi al corrente dell'arrivo di due ragazze: Mercedesz Henger e Fabrizia Santarelli. Tuttavia, la conduttrice ha chiesto ad entrambi i concorrenti di non dire nulla agli altri naufraghi.

Nella puntata di lunedì 2 maggio, Ilary Blasi ha richiamato Edoardo e Alessandro in confessionale. Come spiegato dalla diretta interessata, i due concorrenti hanno infranto il regolamento. Che cosa hanno fatto? Sia il figlio di Carmen Di Pietro che il fratello di Guendalina Tavassi hanno commentato con gli altri concorrenti l'arrivo delle due ragazze.

Nel dettaglio, Edoardo e Alessandro si sono confidati in un fuori onda. Secondo il duo, tra le ragazze alla fine ne rimarrebbe solamente una in gioco.

Convinti di non essere ripresi, i due naufraghi sono stati "smascherati" in diretta.

La 'punizione'

Durante la 13^ puntata dell'Isola dei Famosi Ilary Blasi ha fatto notare ad Alessandro ed Edoardo di avere infranto il regolamento.

La stessa conduttrice ha messo al corrente i naufraghi che in Honduras le telecamere sono presenti ovunque.

Di conseguenza, la diretta interessata ha letto il provvedimento disciplinare preso dalla produzione: fino alla prossima puntata - in onda venerdì 6 maggio - Alessandro ed Edoardo saranno uniti dalla cintura. Nonostante il provvedimento disciplinare, il momento dell'unione dei due naufraghi si è trasformato in un siparietto: Iannoni e Tavassi si sono presi le loro responsabilità e hanno accettato senza problemi di essere "legati".

Ovviamente, la cintura comporta dei problemi per entrambe i concorrenti: i due dovranno stare insieme anche al momento di effettuare dei bisogni corporali, se uno dei naufraghi vuole sdraiarsi per dormire anche l'altro dovrà farlo. La cintura verrà tolta durante la 14^ puntata dell'Isola dei Famosi in onda venerdì 6 maggio.