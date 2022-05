Laura Maddaloni è stata una delle naufraghe più criticate di questa edizione dell’Isola dei Famosi. Il suo comportamento non sempre è stato compreso e, soprattutto Vladimir Luxuria, ha più volte attaccato la naufraga, appellandola come aggressiva. Dopo essere stata eliminata, Laura ha fatto il suo ingresso in studio nella puntata del 16 maggio 2022 e ha attaccato duramente Vladimir Luxuria, accusandola di aver condizionato il pubblico. Ospite da Barbara d’Urso a Pomeriggio 5, l’ex naufraga è tornata ad attaccare l’opinionista, trovando però una Barbara pronta a difendere Vladimir.

Barbara d'Urso difende Vladimir e bacchetta Laura

L’avventura di Laura Maddaloni all’interno dell’Isola dei Famosi è terminata e, rientrata in Italia, è stata ospite in vari programmi per parlare della sua esperienza in Honduras. Durante una sua intervista a Pomeriggio 5, la naufraga ha tuonato contro Vladimir Luxuria, dicendo: “Ho trovato di pessimo gusto il suo comportamento". La naufraga ha poi spiegato che una volta uscita dal programma, ha anche visto sui social l'esultanza di Vladimir alla sua uscita e alcune smorfie a lei rivolte. La naufraga ha poi aggiunto che per lei Vladimir era come un arbitro che può parlare di quello che vede, ma non può far trasparire le preferenze e, pertanto, ha reputato tale atteggiamento come esagerato, concludendo dicendo che, se lei è uscita dal programma, è anche a causa del giudizio troppo esposto della Luxuria.

Dinanzi a questo attacco all’opinionista, Barbara d’Urso ha preso le difese di Vladimir, dicendo che lei era libera di dire quello che voleva e, se Laura non era di suo gradimento, era giusto che lei esprimesse il suo pensiero. D'Urso ha poi spiegato che quando lei sceglie gli opinionisti, questi sono liberi di esprimere la loro opinione come meglio credono e che, probabilmente, Laura non è assolutamente piaciuta a Vladimir.

Non resta dunque che attendere la prossima puntata dell'Isola dei Famosi di venerdì 20 maggio, per scoprire se tra Luxuria e Maddaloni ci sarà un nuovo confronto.

Laura parla dei suoi ex compagni di avventura

Prima di tornare in Italia dopo l'avventura all'Isola dei Famosi, Laura Maddaloni ha risposto in maniera molto schietta alle domande che i fans le hanno posto su Instagram.

Una delle domande era su quale naufrago, secondo lei, era quello più falso. A tale domanda lei ha risposto dicendo: "Nicolas, senza ombra di dubbio. Lui è il più falso di tutti e ha giocato un po' falsamente". Mentre invece, alla domanda su quale naufrago l'ha più delusa, lei ha risposto: "Roger mi ha deluso. Vengo sempre delusa dalle persone alle quali mi affeziono di più. Tra noi poteva nascere una bella amicizia". Laura ha poi aggiunto che a penalizzare la sua avventura sull'Isola sia stato il suo carattere, a detta sua: "Leale e trasparente".