Laura Maddaloni è stata eliminata dall'Isola dei Famosi. Tuttavia, l'ex naufraga sembra avere ancora il dente avvelenato nei confronti di alcuni ex concorrenti. Nel dettaglio, la judoka si è scagliata contro Guendalina Tavassi. La moglie di Clemente Russo ha precisato di aver lasciato correre alcune discussioni con la 36enne romana, ma in altre non ha potuto fare a meno di dire la sua.

La stoccata dell'ex naufraga

In un'intervista rilasciata a Super Guida Tv, Laura Maddaloni ha spiegato di aver partecipato all'Isola dei Famosi per una sfida con sé stessa.

La diretta interessata ha rivelato che da ex sportiva a livello agonistico, volare in Honduras è stato come riprovare la stessa adrenalina di quando saliva sul ring per un incontro di judo. Dunque, Laura è soddisfatta del percorso svolto. Al tempo stesso, però, l'ex concorrente si è tolta qualche sassolino dalla scarpa sugli ex compagni d'avventura. A finire nel mirino di Maddaloni, è stata soprattutto Guendalina Tavassi: "Con lei c'è stato più di uno scontro". La diretta interessata ha rivelato di essere passata sopra ad alcuni litigi, ma in altri non ha potuto fare a meno di replicare alla 36enne romana: "Sono convinta che lei sia entrata solo per provocarmi. Mi dispiace dirlo, ma loro fanno questo per lavoro".

Al contrario, Laura Maddaloni ha precisato di essere una personal trainer. Dunque, non ha bisogno di litigare in un Reality Show per avere visibilità.

L'attacco a Luxuria

Laura Maddaloni è tornata a parlare anche di Vladimir Luxuria. L'ex naufraga non tollera di essere stata dipinta come una donna aggressiva. A tal proposito Laura ha affermato: "Non si può parlare di quel momento di gioco dove ci siamo scaldati per una fettina di cocco".

A detta dell'ex concorrente dell'Isola dei Famosi, Luxuria avrebbe dovuto dare un giudizio meno personale: "Non può accanirsi su una sola persona".

Laura Maddaloni al Grande Fratello Vip 7?

Laura Maddaloni parteciperebbe al Grande Fratello Vip 7? La diretta interessata ha rivelato che i suoi fan l'hanno apprezzata per la sua genuinità: "Sono una persona vera, non seguo un copione".

Oggi, però, Laura non è in grado di dire se accetterebbe o meno una proposta da Signorini. L'ex concorrente dell'Isola dei Famosi ha fatto notare che le decisione di solito le prende al momento.

Per quanto riguarda il suo vincitore dell'Isola dei Famosi, l'ex naufraga ha fatto il nome di Alessandro Iannoni (il figlio di Carmen Di Pietro però si è ritirato lo scorso luneì 23 maggio) e Nick Luciani. Secondo Laura, sono gli unici che hanno giocato senza mai fare parte di un "gruppo". Per Maddaloni, Nicolas Vaporidis, Edoardo e Guendalina Tavassi invece, sono i veri strateghi e complottisti.